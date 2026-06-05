"20h30 le vendredi" rencontre une fratrie de tailleurs de pierre ce 5 juin 2026 sur France 2

Au sommaire des "Rencontres de 20h30" ce vendredi 5 juin 2026 sur France 2, le portrait d'une fratrie unique de tailleurs de pierre et une mise en lumière l'artisanat d'art à la française.

Le magazine "Les rencontres de 20h30", présenté par Laurent Delahousse, propose des portraits de Français au parcours inspirant. Un regard décalé sur des rencontres marquantes.

Frères de métier

" 20h30 le vendredi" a rencontré une fratrie singulière qui partage le même métier passion, celui de tailleur de pierre. Il y a Armel et Antoine, les jumeaux, mais aussi leur jeune frère Arthur. Tous les trois travaillent au sein des ateliers Saint-Jacques qui, dans la vallée de Chevreuse, œuvrent pour le patrimoine français.

Plus de 75 ans d'artisanat d’exception

Un refuge hors du temps où se transmettent, depuis plus de 75 ans, l'excellence et les savoir-faire tel que l'ébénisterie, la ferronnerie, la taille de pierre et la fonderie d’art.

Voyage au cœur d’un artisanat d’exception où se croisent Notre-Dame de Paris, Versailles et Rodin…

Une rencontre de Paul Degenève, James de Caupennes et Morgane Le Proust.