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"Renaud, à cœur perdu", un document inédit diffusé sur France 2 mardi 12 mai 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 21 avril 2026 117
"Renaud, à cœur perdu", un document inédit diffusé sur France 2 mardi 12 mai 2026 © Temps noir & INA / Renaud Séchan

À l'occasion des 50 ans de carrière de Renaud, France 2 diffusera mardi 12 mai 2026 à 21:10 le film documentaire "Renaud, à cœur perdu" qui retrace le parcours exceptionnel de cet artiste qui a mis sa vie en chansons, et ses chansons dans nos vies.

C’est la vie d’un fils du baby-boom qui va devenir l’un des chanteurs préférés des Français, le créateur d’une véritable bande-son de 50 ans de la société française, d’un artiste qui a mis en musique la vie intime, collective et politique des Français. Entre gloire et souffrance, c’est aussi l’épopée personnelle d’un homme. C’est un récit poignant sur la musique, la célébrité et la renaissance d’un artiste unique.

Renaud, à cœur perdu laisse apparaître l’homme derrière l’icône à travers des archives personnelles inédites et des témoignages exceptionnels de son entourage le plus intime : Dominique, sa première épouse et mère de sa fille Lolita, David, son frère jumeau, ainsi que son ami d’enfance et son musicien de toujours. L’intime et la grande histoire s’y conjuguent pour restituer le parcours, les joies et les combats de l’artiste le plus emblématique de son temps, entre passions, succès et épreuves.

Avec une liberté rare, encouragée par le chanteur lui-même, ceux qui le connaissent le mieux et l’accompagnent depuis son enfance reviennent sur une vie en chansons, témoignant du talent hors norme d’un artiste en permanence au diapason des Français. Revisitant au gré de ses plus grands succès les étapes de sa vie et de ses engagements, ils dévoilent surtout un Renaud méconnu, fragile et émouvant, avec une force farouche de vivre, d’aimer et de chanter.

Dernière modification le mardi, 21 avril 2026 16:36
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