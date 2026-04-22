"Le Grand Tour *2016" avec Jeremy Clarkson vendredi 24 avril 2026 sur RMC Découverte (vidéo)

Vendredi 24 avril 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes de la 4ème saison de la série documentaire "Le Grand Tour *2016" avec Jeremy Clarkson.

Fini le format studio sous la tente et la piste d'essai d'Ebola-drome : Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May ont abandonné le format "magazine" pour se concentrer exclusivement sur des épisodes spéciaux de longue durée (Road Trips).

Vendredi soir, RMC Découverte diffusera les deux derniers épisodes de cette 4ème saison.

Épisode 4x03 • The Grand Tour présente… Lochdown

Confinés au Royaume-Uni par Covid, Jeremy, Richard et James se lancent dans une opération spéciale de confinement pour découvrir pourquoi les voitures américaines des années 70 n'ont jamais décollé en Grande-Bretagne.

Au volant d'une Cadillac Coupe De Ville, d'une Lincoln Continental et d'une Buick Riviera, dans un cadre écossais, les trois hôtes connaissent de nombreuses mésaventures et aventures avant de s'embarquer dans l'un de leurs défis les plus difficiles à relever.

Épisode 4x04 • Carnage à Trois

Dans ce deuxième Lockdown Special, le trio se plonge dans le monde étrange de la culture automobile française.

Au cours d'un road trip épique qui commence dans les collines galloises, ils s'embarquent pour une ascension de montagne palpitante, des largages de bombes, des voitures motorisées propulsées, des cascades en hélicoptère et la course la plus palpitante de leur vie avant d'arriver au bout de la route.

Un canal pour un climax médiéval à couper le souffle. Et un soupçon de cinéma d'art et d'essai français.