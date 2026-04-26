recherche
Documentaires

"Glaciers : Enquête sur une disparition" mardi 28 avril 2026 sur Arte (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 26 avril 2026 203
"Glaciers : Enquête sur une disparition" mardi 28 avril 2026 sur Arte (vidéo)

Le changement climatique accélère la fonte des glaciers partout sur la planète. Au plus près des hommes, des territoires menacés d'effondrement, cette enquête menée sur tous les continents sonne l’alarme sur leur indispensable préservation. À voir sur Arte mardi 28 avril 2026 à 20:55.

Le 28 mai 2025, le glacier du Birch, en Suisse, s’effondrait. Dans la vallée, 130 maisons et l’église de Blatten étaient englouties sous 10 millions de mètres cubes de glace, de roche et de boue. Les glaciologues ayant pu prévoir plusieurs jours à l’avance son effondrement, l’évacuation des villageois avait été organisée à temps et une seule victime fut à déplorer.

Trois ans auparavant, le 3 juillet 2022, c’est la partie avant de la Marmolada, l’un des glaciers les plus majestueux des Alpes italiennes, qui s’était écroulée. Des milliers de tonnes de glace et de roches avaient dévalé la pente à 300 km/h, emportant tout sur leur passage. Là, le bilan humain a été lourd : onze personnes, dont deux guides de montagne, ont trouvé la mort et huit autres ont été blessées.

Ces dernières années, partout dans le monde, les glaciers sont devenus aussi imprévisibles et menaçants que les volcans. Dans les Alpes, comme dans toutes les régions où les hommes ont appris à vivre avec ces géants, l’inquiétude monte face à l’ampleur des adaptations nécessaires. Faut-il imaginer un monde sans glace ?

Basculement écosystémique

Des sommets alpins à ceux du Kirghizistan, en Asie centrale, de l’Antarctique au Groenland en passant par l’Afrique, les scientifiques sonnent l’alarme : les glaciers fondent de plus en plus vite, défiant leurs prévisions. D’ici à 2050, ils estiment qu’un tiers de ceux qui sont classés au patrimoine mondial de l’Unesco aura disparu. Leur fonte accélérée menace l’accès à l’eau douce de deux milliards de personnes, déstabilise des massifs entiers, perturbe la circulation des courants marins et accélère la montée des océans. Nous sommes à l’aube de basculements sans précédent pour les écosystèmes et les sociétés humaines.

Nourrie d’éclairages de scientifiques (glaciologues, expert en dangers des montagnes…), de citoyens et de décideurs mobilisés (maires, diplomates…), cette enquête réalisée sur tous les continents donne les clés pour comprendre le rôle joué par ces réservoirs géants de glace et appréhender l’étendue des bouleversements en cours.

Outre des cartes et des animations 3D explicatives, des images spectaculaires, saisies dans des conditions extrêmes, rendent hommage à̀ la beauté fragile de ces majestueux ensembles.
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Guerre des voisins : ma vie est un enfer&quot; mardi 28 avril 2026 sur RMC Story (vidéo)

"Guerre des voisins : ma vie est un enfer" mardi 28 avril 2026 sur RMC Story (vidéo)

26 avril 2026 - 14:27

Sur le même thème...

&quot;Guerre des voisins : ma vie est un enfer&quot; mardi 28 avril 2026 sur RMC Story (vidéo)

"Guerre des voisins : ma vie est un enfer" mardi 28 avril 2026 sur RMC Story (vidéo)

26 avril 2026 - 14:27

A ne pas manquer...

&quot;Puy du Fou : nouveautés et coulisses d'un parc pas comme les autres&quot; sur TMC mardi 28 avril 2026

"Puy du Fou : nouveautés et coulisses d'un parc pas comme les autres…

26 avril 2026 - 13:54 Documentaires

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...