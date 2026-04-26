"Puy du Fou : nouveautés et coulisses d'un parc pas comme les autres" sur TMC mardi 28 avril 2026

Mardi 28 avril 2026 à 21:25, TMC diffusera "Puy du Fou : nouveautés et coulisses d'un parc pas comme les autres" un document inédit qui propose une immersion totale dans les coulisses du célèbre parc vendéen qui se distingue par son absence de manèges mécaniques au profit de spectacles historiques grandioses.

Pas de manège, pas de sensations fortes... et pourtant c'est un parc qui rencontre un succès incontesté : le Puy du Fou a même été élu Meilleur Parc du Monde à deux reprises. Après une saison 2025 marquée par un record de fréquentation avec 3 millions de visiteurs, le parc d'attractions vendéen, réputé pour ses spectacles vivants démesurés, rouvre ses portes pour une nouvelle saison. Et l'année 2026 sera placée sous le signe des nouveautés. Spectacles, hôtels et restaurants, bienvenue dans les coulisses du plus historique des parcs d'attractions.

L'Épée du roi Arthur est LE nouveau spectacle du parc. Lancée il y a un an, après 7 mois de travaux, cette superproduction a coûté 10 millions d'euros. Les équipes de ce documentaire étaient aux premières représentations de ce nouveau spectacle et même dans les coulisses des castings et des répétitions.

À l'origine, le Puy du Fou, c'est d'abord un spectacle XXL, lancé il y a plus de 40 ans, par Philippe de Villiers. La Cinéscénie est le plus grand spectacle nocturne au monde. Il regroupe des milliers de comédiens bénévoles. Une énorme machine, menée d'une main de maître par Nicolas de Villiers, l'actuel Président du Puy du Fou. Vous verrez que les répétitions sont nombreuses et rigoureuses... pour le plus grand bonheur de familles d'habitués, depuis des générations. Enfants et parents se retrouvent chaque année sur la scène de plus de 20 hectares pour un show qui retrace l'histoire de la Vendée.

Pour inciter les visiteurs à rester le plus longtemps possible au sein du parc, le Puy du Fou pousse le voyage dans l'Histoire jusqu'au bout, grâce aux hôtels et aux restaurants. Direction la Rome Antique pour une nuit hors du temps, grâce au nouvel hôtel. Avant de décoller vers Naples pour la gastronomie, dans un restaurant italien... L'immersion est totale.

Pour assurer jusqu'à 60 représentations par jour, en haute saison, le parc emploie 850 comédiens... qui viennent du monde entier... Vous découvrirez le quotidien très rythmé de ces "performers" dans leurs répétitions et entraînements.

150 hectares, du Moyen Âge à la Première Guerre mondiale : découvrez la toute nouvelle version du Puy du Fou, un parc d'attractions pas comme les autres.