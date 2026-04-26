recherche
Documentaires

"Guerre des voisins : ma vie est un enfer" mardi 28 avril 2026 sur RMC Story (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 26 avril 2026 138
"Guerre des voisins : ma vie est un enfer" mardi 28 avril 2026 sur RMC Story (vidéo)

Mardi 28 avril 2026 à 21:10, RMC Story diffusera le 6ème épisode de la série documentaire "Guerre des voisins : ma vie est un enfer" : « Meilleures ennemies ».

Violences, insultes, dialogue rompu : cette série documentaire vous ouvre les portes de ces voisins qui se pourrissent la vie et entre qui le dialogue est totalement rompu.

S’ils ont toujours existé, depuis la crise sanitaire et la mise en place du télétravail, les plaintes liées au voisinage ont augmenté de 60% selon la CGL, la confédération générale du logement. Un chemin mitoyen, une pompe à chaleur trop bruyante, les nuisances sonores des enfants : autant de sujets de discorde au cœur du quotidien des voisins qui n’arrivent plus à cohabiter.

Entre violences physiques ou verbales, les disputes de voisinage parviennent à s’apaiser avec l’aide d’un médiateur… D’autres peuvent aller jusqu’aux tribunaux.

La guerre des voisins ne fait que commencer.

Épisode 6 • Meilleures ennemies

A Senlis, Micheline et Aurélie ne se supportent plus. Anciennes amies, elles se livrent aujourd'hui à une guerre sans merci. Harcèlement, menaces, violence, les deux voisines vivent dans l'angoisse permanente de se croiser.

Près de Toulouse, un agriculteur se bat contre son voisin, un châtelain qui se plaint de nuisances sonores. Dans sa ferme, l'agriculteur a créé un cabaret qui attire chaque weekend des centaines de visiteurs.

À Toulouse, une unité a été mise en place par la mairie pour assurer la tranquillité des riverains dans les quartiers HLM. Ces professionnels de la sécurité font face à une délinquance de plus en plus violente.

Extrait vidéo

Elles ne peuvent ni se voir, ni se parler...
Les deux femmes s’accusent de violence et de harcèlement ! Une personne ment forcément dans ce conflit, mais qui ?

Dernière modification le dimanche, 26 avril 2026 14:39
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Michael Jackson : Les derniers secrets du roi de la Pop&quot; sur CSTAR mardi 28 avril 2026

"Michael Jackson : Les derniers secrets du roi de la Pop" sur CSTAR mardi 28 avril 2026

26 avril 2026 - 14:16

Sur le même thème...

&quot;Michael Jackson : Les derniers secrets du roi de la Pop&quot; sur CSTAR mardi 28 avril 2026

"Michael Jackson : Les derniers secrets du roi de la Pop" sur CSTAR mardi 28 avril 2026

26 avril 2026 - 14:16

A ne pas manquer...

&quot;Puy du Fou : nouveautés et coulisses d'un parc pas comme les autres&quot; sur TMC mardi 28 avril 2026

"Puy du Fou : nouveautés et coulisses d'un parc pas comme les autres…

26 avril 2026 - 13:54 Documentaires

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...