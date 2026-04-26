"Guerre des voisins : ma vie est un enfer" mardi 28 avril 2026 sur RMC Story (vidéo)

Mardi 28 avril 2026 à 21:10, RMC Story diffusera le 6ème épisode de la série documentaire "Guerre des voisins : ma vie est un enfer" : « Meilleures ennemies ».

Violences, insultes, dialogue rompu : cette série documentaire vous ouvre les portes de ces voisins qui se pourrissent la vie et entre qui le dialogue est totalement rompu.

S’ils ont toujours existé, depuis la crise sanitaire et la mise en place du télétravail, les plaintes liées au voisinage ont augmenté de 60% selon la CGL, la confédération générale du logement. Un chemin mitoyen, une pompe à chaleur trop bruyante, les nuisances sonores des enfants : autant de sujets de discorde au cœur du quotidien des voisins qui n’arrivent plus à cohabiter.

Entre violences physiques ou verbales, les disputes de voisinage parviennent à s’apaiser avec l’aide d’un médiateur… D’autres peuvent aller jusqu’aux tribunaux.

La guerre des voisins ne fait que commencer.

Épisode 6 • Meilleures ennemies

A Senlis, Micheline et Aurélie ne se supportent plus. Anciennes amies, elles se livrent aujourd'hui à une guerre sans merci. Harcèlement, menaces, violence, les deux voisines vivent dans l'angoisse permanente de se croiser.

Près de Toulouse, un agriculteur se bat contre son voisin, un châtelain qui se plaint de nuisances sonores. Dans sa ferme, l'agriculteur a créé un cabaret qui attire chaque weekend des centaines de visiteurs.

À Toulouse, une unité a été mise en place par la mairie pour assurer la tranquillité des riverains dans les quartiers HLM. Ces professionnels de la sécurité font face à une délinquance de plus en plus violente.

Extrait vidéo

Elles ne peuvent ni se voir, ni se parler...

Les deux femmes s’accusent de violence et de harcèlement ! Une personne ment forcément dans ce conflit, mais qui ?