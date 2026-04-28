"Tchernobyl, un nuage sur la Corse" mardi 28 avril 2026 sur France 2

Mardi 28 avril 2026 à 23:15, la soirée consacrée à la catastrophe de Tchernobyl se poursuivra sur France 2 avec la diffusion du documentaire inédit "Tchernobyl, un nuage sur la Corse".

En 1986, nous n'étions pas encore nées. Enfants, nous avons grandi avec cette idée : le nuage de Tchernobyl se serait arrêté aux frontières françaises.

Et pourtant, autour de nous, les histoires s'accumulent. Maladies, vies bouleversées, silences persistants. Un point commun : tous vivaient dans le sud de la France, en Corse ou en Italie, lors du passage du nuage.

À travers les témoignages de victimes, de scientifiques et de lanceurs d'alerte, le film explore les conséquences invisibles de la catastrophe sur le bassin méditerranéen.

Quarante ans après, que reste-t-il vraiment de Tchernobyl ?

Un document inédit réalisé par Juliette Vincent-Seignet et Marie Lozano-Falcone.