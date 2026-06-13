"Grands reportages" : Buffets, banquets, la grande bouffe sur TF1 samedi 13 juin 2026

Samedi 13 juin 2026 à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera « Buffets, banquets : la grande bouffe » un document inédit réalisé par Julie Benzoni.

Ils font partie de l'histoire de France. Depuis des siècles, les banquets et les buffets rassemblent les foules. Plus que des repas, ce sont des spectacles, des symboles de pouvoir, de fête et de partage. De grandes tablées où l'abondance est la règle. Du festin des empereurs romains aux soupers de Louis XIV, en passant par les buffets somptueux des mariages ou les repas de fin d'année, les banquets marquent les moments forts de nos vies.

Les buffets eux sont revenus au got du jour avec la crise et les formules "à volonté" ou chacun peut manger à profusion pour un prix fixe. Mais au fond, si on dresse de si grandes tables, c'est pour une raison simple : manger ensemble, c'est avant tout tisser du lien, échanger, partage.

D'un buffet de luxe pour un mariage à un banquet médiéval dans une abbaye, en passant par un buffet italien à volonté, pendant plusieurs mois les équipes de "Grands Reportages" ont suivi des organisateurs de buffets et de banquets qui redoublent d'ingéniosité pour faire bon, copieux et pas cher.

À 27 ans, Tom Tarsiguel est l'un des traiteurs les plus audacieux de Paris. Il a fondé "Tableaux", des buffets mêlant art, couleurs, fromages et compositions florales. Son prochain défi : un buffet de mariage dans un château du sud de la France, avec une structure verticale suspendue à 5m de hauteur.

Il en existe de plus en plus en France : les buffets à volonté à petit prix qui répondent à la baisse du pouvoir d’achat. À Valence, Yann et Ashraf ont investi toutes leurs économies pour ouvrir un buffet de pâtes et de pizzas à volonté, sans aucune formation, ni en cuisine ni en gestion. Ils ont trois semaines pour tout apprendre, les 2 amis ne vont pas compter leurs heures.

Pierre-Alexandre de Boisse et Géraud de la Tour, 2 amis originaires de Tours, organisent des banquets géants dans des lieux d'exception pour faire vivre le patrimoine culinaire français. Leur promesse : 1 kilos de nourriture par personne ! Des évènements qu’ils assument « franchouillard » mais qui suscitent des polémiques. Cette fois, le défi se corse : nourrir près de 2 000 fêtards dans des arènes centenaires du sud-ouest.

À l'abbaye de Fontfroide près de Narbonne, le chef Yoann Renard organise un banquet médiéval pour 500 convives dans la plus pure tradition. Le chef n'a que quelques semaines pour maîtriser cette cuisine et replonger dans les livres d'histoire pour reconstituer l'ambiance de l'époque.