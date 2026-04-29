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"Le Grand Tour *2016" avec Jeremy Clarkson vendredi 1er mai 2026 sur RMC Découverte (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 29 avril 2026 298
"Le Grand Tour *2016" avec Jeremy Clarkson vendredi 1er mai 2026 sur RMC Découverte (vidéo)

Vendredi 1er mai 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes de la 5ème saison de la série documentaire "Le Grand Tour *2016" avec Jeremy Clarkson.

Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May sont de retour pour une nouvelle série de road trips déjantés, toujours aussi imprévisibles et spectaculaires.

Entre paysages à couper le souffle et situations absurdes, cette 5ème saison repousse les limites de l'aventure automobile.

Épisode 5x01  Les contrées sauvages de Scandinavie

Jeremy, Richard et James se rendent dans le cercle arctique scandinave.

Au volant de leurs voitures de rallye préférées, les garçons se lancent dans une aventure pleine de catastrophes, entre bases de sous-marins de la guerre froide.

Épisode 5x02  La grosse évasion

Tous les pays que Jeremy, Richard et James rêvent de visiter sont soit des zones interdites, soit des points chauds en pleine instabilité. Refusant de se laisser arrêter, ils décident de tracer une toute nouvelle route, loin des sentiers battus, à travers l'Europe centrale. Leur périple démarre en Pologne, puis s'étend à la Slovaquie, la Hongrie et la Slovénie, à bord de voitures étonnantes dont personne n'aurait osé rêver.

Au fil du voyage, ils participent à une course de Formule 1 version URSS, se retrouvent poursuivis par des archers redoutables, recrutent une célébrité inattendue, et s'élancent dans une compétition digne de Fast and Furious. Un road trip que personne n'aurait pu imaginer, à la fois dangereux et épique.

Dernière modification le mercredi, 29 avril 2026 13:28
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