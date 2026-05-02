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Inédit : "Melania Trump, la voie du silence" sur T18 lundi 4 mai 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 2 mai 2026 186
Inédit : "Melania Trump, la voie du silence" sur T18 lundi 4 mai 2026

Lundi 4 mai 2026 à 21:00, Dans le cadre de l’émission hebdomadaire [En]quête de Sens, présenté par Ava Djamshidi, T18 diffusera le documentaire de Minju Song : « Melania Trump, la voie du silence », suivi d’un débat.

Longtemps perçue comme l’ombre muette d’un mari tonitruant, Melania Trump reste l’une des personnalités les plus mystérieuses de la scène politique américaine. Le documentaire propose de renverser les idées reçues et de révéler une autre réalité : celle d’une femme qui a fait de la discrétion un véritable levier de pouvoir.

À travers une enquête approfondie et des témoignages exclusifs, le documentaire retrace un parcours hors norme, en remontant aux origines les plus méconnues de son passé : des rues discrètes de son enfance en Slovénie, en passant par ses débuts précoces dans le mannequinat jusqu’aux cercles les plus fermés de Washington. Il dresse le portrait d’une stratège de l’hors-champ, une femme qui a compris qu’à Washington, le contrôle de l’image passe aussi par la maîtrise de l’absence.

Pour Melania Trump, l’absence est synonyme de méthode. Dans un univers dominé par le bruit et l’exposition permanente, elle choisit une autre voie : rare dans ses prises de parole, insaisissable dans ces décisions, elle intrigue autant qu’elle fascine. Derrière les portes closes, une influence s’exerce autrement, plus subtile, plus maîtrisée, presque imperceptible… mais redoutablement efficace !

Avec Mélania Trump, la voie du silence, à l’heure de l’hypercommunication et de la surexposition permanente, le documentaire interroge le rapport à la parole, à l’image et à l’influence. Et pose une question simple : et si le véritable pouvoir n’était pas là où l’on regarde

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