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"Elon Musk : les secrets de son incroyable conquête spatiale" sur RMC Découverte lundi 4 mai 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 2 mai 2026 171
"Elon Musk : les secrets de son incroyable conquête spatiale" sur RMC Découverte lundi 4 mai 2026 (vidéo)

Lundi 4 mai 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera le documentaire inédit « Elon Musk : les secrets de son incroyable conquête spatiale » réalisé par Michael O'Connor.

Elon Musk fascine autant qu'il intrigue. À la tête de SpaceX, il veut bouleverser l'exploration spatiale et emmener l'humanité vers Mars. Une ambition qui s'inscrit dans une longue histoire : depuis des siècles, l'homme lève les yeux vers les étoiles, animé par le désir de repousser ses limites et de percer les mystères de l'univers.

Après l'effervescence de la course à l'espace au milieu du XXe siècle, l'élan s'essouffle. Mais le XXIe siècle marque un tournant : Elon Musk incarne à lui seul ce renouveau. Par ses annonces, ses paris technologiques et ses démonstrations spectaculaires, il remet la conquête spatiale au cœur de l'attention et relance l'intérêt du grand public.

La révolution est d'abord technologique. Pour la première fois, des fusées deviennent réutilisables, capables de revenir se poser après leur lancement. Mieux encore, SpaceX développe des systèmes capables de rattraper en vol un étage de fusée grâce à un bras mécanique géant, baptisé "Mechazilla". Une avancée spectaculaire qui pourrait transformer durablement l'économie spatiale.

À travers des images d'archives et des reconstitutions en 3D, ce documentaire dévoile les coulisses de ces exploits et montre comment ces innovations rapprochent un objectif longtemps jugé impossible : faire de l'humanité une espèce multiplanétaire.

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