"Forteresses assiégées - Salses, le dernier rempart du Roussillon" sur NOVO19 lundi 4 mai 2026

Lundi 4 mai 2026 à 21:10, NOVO19 diffusera un nouvel épisode inédit de la série documentaire "Forteresses assiégées" qui sera consacré à Salses, le dernier rempart du Roussillon.

Cette série documentaire vous plonge au cœur des sièges les plus spectaculaires de l’histoire antique et médiévale.

Construites sur des sites stratégiques, protégées par d’imposantes murailles et des dispositifs révolutionnaires, ces forteresses incarnent le génie des bâtisseurs du Moyen-Âge.

Prouesses techniques, savoir-faire d’exception, défis colossaux... De leur conception aux techniques de construction, la série révèle les secrets de ces mégastructures de pierre, conçues pour être imprenables.

Épisode 3 • Salses, le dernier rempart du Roussillon

Au cœur des Pyrénées-Orientales, la forteresse de Salses était, au XVe siècle, une place forte espagnole majeure.

Imposante et ultramoderne pour son époque, elle marque une rupture dans l’histoire de l’architecture militaire : semi-enterrée, dotée de murs extrêmement épais, de systèmes hydrauliques et de galeries souterraines, elle est pensée pour résister à la puissance de l’artillerie ennemie.

Dominant la plaine du Roussillon, son implantation stratégique à la frontière nord du royaume d’Espagne inquiète fortement la couronne française, qui ne tarde pas à l’assiéger. Malgré un rapport de force défavorable, les Espagnols s’appuient sur l’ingéniosité du dispositif défensif et parviennent à faire front, infligeant de lourdes pertes aux Français.