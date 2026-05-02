recherche
Documentaires

"Forteresses assiégées - Salses, le dernier rempart du Roussillon" sur NOVO19 lundi 4 mai 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 2 mai 2026 256
"Forteresses assiégées - Salses, le dernier rempart du Roussillon" sur NOVO19 lundi 4 mai 2026

Lundi 4 mai 2026 à 21:10, NOVO19 diffusera un nouvel épisode inédit de la série documentaire "Forteresses assiégées" qui sera consacré à Salses, le dernier rempart du Roussillon.

Cette série documentaire vous plonge au cœur des sièges les plus spectaculaires de l’histoire antique et médiévale.

Construites sur des sites stratégiques, protégées par d’imposantes murailles et des dispositifs révolutionnaires, ces forteresses incarnent le génie des bâtisseurs du Moyen-Âge.

Prouesses techniques, savoir-faire d’exception, défis colossaux... De leur conception aux techniques de construction, la série révèle les secrets de ces mégastructures de pierre, conçues pour être imprenables.

Épisode 3  Salses, le dernier rempart du Roussillon

Au cœur des Pyrénées-Orientales, la forteresse de Salses était, au XVe siècle, une place forte espagnole majeure.

Imposante et ultramoderne pour son époque, elle marque une rupture dans l’histoire de l’architecture militaire : semi-enterrée, dotée de murs extrêmement épais, de systèmes hydrauliques et de galeries souterraines, elle est pensée pour résister à la puissance de l’artillerie ennemie.

Dominant la plaine du Roussillon, son implantation stratégique à la frontière nord du royaume d’Espagne inquiète fortement la couronne française, qui ne tarde pas à l’assiéger. Malgré un rapport de force défavorable, les Espagnols s’appuient sur l’ingéniosité du dispositif défensif et parviennent à faire front, infligeant de lourdes pertes aux Français.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;C dans l'air&quot; samedi 2 mai 2026, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

"C dans l'air" samedi 2 mai 2026, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

02 mai 2026 - 15:11

Sur le même thème...

&quot;Elon Musk : les secrets de son incroyable conquête spatiale&quot; sur RMC Découverte lundi 4 mai 2026 (vidéo)

"Elon Musk : les secrets de son incroyable conquête spatiale" sur RMC Découverte lundi 4 mai 2026 (vidéo)

02 mai 2026 - 14:17

A ne pas manquer...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 3 mai 2026 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 3 mai 2026 sur M6, sommaire du magazine

02 mai 2026 - 15:01 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...