"Le mystère d'Oak Island" samedi 9 mai 2026 sur RMC Découverte

Samedi 9 mai 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes de la 10ème saison inédite de la série documentaire "Le mystère d'Oak Island".

Après dix ans de recherches, les frères Lagina et leur équipe sont de retour sur Oak Island.

Cette nouvelle saison de fouille se révèle rapidement fructueuse et très prometteuse. En effet, de nouveaux indices sont découverts dans le marais et sous le Money Pit. Le trésor semble à portée de main.

Les membres de l'équipe ont une vue claire d'une structure souterraine alors qu'ils poursuivent leurs recherches depuis plus d'une décennie.

Épisode 10x19 • Un mouvement quadrilatéral

L'opération de forage se rapproche de sa destination. L'équipe découvre un ancien coffre-fort. Les chasseurs de trésor ont bon espoir qu'il ne s'agit pas une fois de plus d'un faux indice, mais d'un tournant important de leur aventure.

Épisode 10x20 • Plus intense



L'équipe peut reprendre ses recherches dans le marais. Elle fait une découverte déterminante pour la suite.