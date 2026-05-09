recherche
Documentaires

"Team Jul", document inédit et concert au Stade de France sur France 4 lundi 11 mai 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 9 mai 2026 235
"Team Jul", document inédit et concert au Stade de France sur France 4 lundi 11 mai 2026

Figure aussi fascinante qu’insaisissable, Jul sera au cœur d’une soirée exceptionnelle diffusée sur France 4 lundi 11 mai 2026 à partir de 21:00.

La soirée débutera par le documentaire inédit « Team Jul », suivi de la captation de son concert événement au Stade de France au printemps 2025.

Une immersion unique, alors que l’artiste s’apprête à retrouver cette scène mythique en mai.

21:00 Team Jul

Héros populaire ou pur produit commercial ?

Jul fascine autant qu’il divise, incarnant à lui seul une époque où tout va plus vite, où le succès échappe aux règles.

Omniprésent sur les réseaux, cumulant les disques d’or et platine, remplissant les stades, porteur de la flamme olympique, Jul reste pourtant invisible, inaccessible.

De ses débuts dans les quartiers de Marseille à son ascension fulgurante, ce documentaire raconte un phénomène hors norme. À travers ceux qui l’ont connu et accompagné à ses débuts se dessine le portrait d’un artiste libre, acharné, qui a redéfini les codes de l’industrie musicale en imposant son propre modèle.

Entre hyperproductivité, indépendance et lien unique avec sa « team », Jul a transformé bien plus que le rap : il a façonné une culture, un langage, une identité. Sans jamais se livrer, il est devenu un mythe moderne !

Alors que l’artiste s’apprête à remplir une nouvelle fois le Stade de France et le stade Vélodrome, ce documentaire remonte le fil d’un phénomène unique, entre mystère, succès et révolution culturelle.

22:30 Jul au Stade de France 

Icône populaire, symbole générationnel, référence du rap français... Jul est depuis plusieurs années l'un des artistes les plus écoutés en France, multipliant les albums et titres à succès.

Avec un minimum de deux albums par an, Jul est d’une productivité folle et ne cesse de régaler ses fans, sa team comme il l’appelle. Sa présence sur scène est cependant rare !

Ce concert au Stade de France, à Paris, était l’un des événements musicaux les plus attendus de ce début d'année (un mois avant celui de Marseille).

Avec une carrière jalonnée de succès et une fanbase dévouée, l’artiste a offert une performance inoubliable pour tous les spectateurs présents.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Divertissements, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Mariés au premier regard&quot; lundi 11 mai 2026 sur M6, voici ce qui va se passer dans le 12ème épisode (vidéo)

"Mariés au premier regard" lundi 11 mai 2026 sur M6, voici ce qui va se passer dans le 12ème épisode (vidéo)

09 mai 2026 - 12:44

Sur le même thème...

&quot;Libération(s), dans la joie et la douleur&quot;, récit des libérations de notre pays sur France 5 dimanche 10 mai 206 (vidéo)

"Libération(s), dans la joie et la douleur", récit des libérations de notre pays sur France 5 dimanche 10 mai 206 (vidéo)

08 mai 2026 - 11:21

A ne pas manquer...

&quot;Quelle époque !&quot; samedi 9 mai 2026, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

"Quelle époque !" samedi 9 mai 2026, les invités reçus par Léa Salamé …

08 mai 2026 - 19:39 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...