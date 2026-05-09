"Team Jul", document inédit et concert au Stade de France sur France 4 lundi 11 mai 2026

Figure aussi fascinante qu’insaisissable, Jul sera au cœur d’une soirée exceptionnelle diffusée sur France 4 lundi 11 mai 2026 à partir de 21:00.

La soirée débutera par le documentaire inédit « Team Jul », suivi de la captation de son concert événement au Stade de France au printemps 2025.

Une immersion unique, alors que l’artiste s’apprête à retrouver cette scène mythique en mai.

21:00 • Team Jul

Héros populaire ou pur produit commercial ?

Jul fascine autant qu’il divise, incarnant à lui seul une époque où tout va plus vite, où le succès échappe aux règles.

Omniprésent sur les réseaux, cumulant les disques d’or et platine, remplissant les stades, porteur de la flamme olympique, Jul reste pourtant invisible, inaccessible.

De ses débuts dans les quartiers de Marseille à son ascension fulgurante, ce documentaire raconte un phénomène hors norme. À travers ceux qui l’ont connu et accompagné à ses débuts se dessine le portrait d’un artiste libre, acharné, qui a redéfini les codes de l’industrie musicale en imposant son propre modèle.

Entre hyperproductivité, indépendance et lien unique avec sa « team », Jul a transformé bien plus que le rap : il a façonné une culture, un langage, une identité. Sans jamais se livrer, il est devenu un mythe moderne !

Alors que l’artiste s’apprête à remplir une nouvelle fois le Stade de France et le stade Vélodrome, ce documentaire remonte le fil d’un phénomène unique, entre mystère, succès et révolution culturelle.

22:30 • Jul au Stade de France

Icône populaire, symbole générationnel, référence du rap français... Jul est depuis plusieurs années l'un des artistes les plus écoutés en France, multipliant les albums et titres à succès.

Avec un minimum de deux albums par an, Jul est d’une productivité folle et ne cesse de régaler ses fans, sa team comme il l’appelle. Sa présence sur scène est cependant rare !

Ce concert au Stade de France, à Paris, était l’un des événements musicaux les plus attendus de ce début d'année (un mois avant celui de Marseille).

Avec une carrière jalonnée de succès et une fanbase dévouée, l’artiste a offert une performance inoubliable pour tous les spectateurs présents.