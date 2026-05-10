"Les reportages de Martin Weill" : Sommes-nous de plus en plus cons ? réponse sur TMC mardi 12 mai 2026

Mardi 12 mai 2026 à 21:25, TMC diffusera un nouveau reportage de Martin Weill qui tentera de répondre à la question suivante : "Sommes-nous de plus en plus cons ?".

C'est la petite musique qui monte : la nouvelle génération serait "officiellement" plus bête que les précédentes... La science aurait tranché ! QI, résultats scolaires, appauvrissement du langage, baisse de l'attention : de quoi parle-t-on exactement, et comment mesure-t-on l'intelligence ? Pourquoi chaque génération pense que celle qui la suit est moins intelligente ?

Parmi les grands maux de notre époque, les responsables seraient tout trouvés : les écrans, les réseaux, l'IA... Des outils taillés pour penser à notre place ou nous retenir captifs devant des contenus toujours plus abrutissants. Dernier phénomène, le brainrot : un mot pour désigner les effets du scroll sur nos cerveaux, et désormais, un genre de vidéos à part entière.

À qui ça profite de nous "pourrir le cerveau" ? Sommes-nous vraiment tous en train de devenir débiles ? Pour le savoir, Martin Weill et son équipe se sont creusé la tête.