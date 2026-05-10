recherche
Documentaires

"Les reportages de Martin Weill" : Sommes-nous de plus en plus cons ? réponse sur TMC mardi 12 mai 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 10 mai 2026 223
"Les reportages de Martin Weill" : Sommes-nous de plus en plus cons ? réponse sur TMC mardi 12 mai 2026

Mardi 12 mai 2026 à 21:25, TMC diffusera un nouveau reportage de Martin Weill qui tentera de répondre à la question suivante : "Sommes-nous de plus en plus cons ?".

C'est la petite musique qui monte : la nouvelle génération serait "officiellement" plus bête que les précédentes... La science aurait tranché ! QI, résultats scolaires, appauvrissement du langage, baisse de l'attention : de quoi parle-t-on exactement, et comment mesure-t-on l'intelligence ? Pourquoi chaque génération pense que celle qui la suit est moins intelligente ?

Parmi les grands maux de notre époque, les responsables seraient tout trouvés : les écrans, les réseaux, l'IA... Des outils taillés pour penser à notre place ou nous retenir captifs devant des contenus toujours plus abrutissants. Dernier phénomène, le brainrot : un mot pour désigner les effets du scroll sur nos cerveaux, et désormais, un genre de vidéos à part entière.

À qui ça profite de nous "pourrir le cerveau" ? Sommes-nous vraiment tous en train de devenir débiles ? Pour le savoir, Martin Weill et son équipe se sont creusé la tête.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;20h30 le dimanche&quot;, les invités de Laurent Delahousse le 10 mai 2026 sur France 2

"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 10 mai 2026 sur France 2

10 mai 2026 - 13:31

Sur le même thème...

&quot;La techno de la voiture du futur : de la fiction à la réalité&quot; sur RMC Découverte mardi 12 mai 2026 (vidéo)

"La techno de la voiture du futur : de la fiction à la réalité" sur RMC Découverte mardi 12 mai 2026 (vidéo)

10 mai 2026 - 13:24

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 10 mai 2026 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 10 mai 2026 sur TF1, sommaire du magazine

09 mai 2026 - 20:24 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...