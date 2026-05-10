"Beau Geste" dimanche 10 mai 2026, sommaire et rencontres de Pierre Lescure sur France 2

Dimanche 10 mai 2026 à 23:05, Pierre Lescure présentera un nouveau numéro de "Beau Geste", le magazine qui propose chaque semaine une plongée au cœur du cinéma en train de se fabriquer.

Cette semaine, Pierre Lescure rencontre Agnès Jaoui qui revient derrière la caméra après 8 ans d'absence avec la comédie « L'objet du délit » au cinéma le 27 mai 2026.

Pierre Lescure sera également aux côtés de Raphaël Personnaz à l'affiche de « Mata » le 27 mai 2026 au cinéma.

Beau Geste a enquêté sur l'amour que portent les stars américaines pour le cinéma Français.

Beau Geste a suivi la réalisatrice Charline Bourgeois-Tacquet, l'une des cinq cinéastes françaises en compétition au Festival de Cannes avec son film « La vie d'une femme » a quelques jours du jour J.

Beau Geste vous emmènera dans les coulisses d'une nouvelle formation en France sur les tournages de films, consacré à la coordination d'intimité, un métier en pleine expansion à l'ère de #Meetoo.

La comédienne Guilaine Londez viendra prendre un café.