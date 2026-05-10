"Beau Geste" dimanche 10 mai 2026, sommaire et rencontres de Pierre Lescure sur France 2

Cette semaine, Pierre Lescure rencontre Agnès Jaoui qui revient derrière la caméra après 8 ans d'absence avec la comédie « L'objet du délit » au cinéma le 27 mai 2026.
Pierre Lescure sera également aux côtés de Raphaël Personnaz à l'affiche de « Mata » le 27 mai 2026 au cinéma.
Beau Geste a enquêté sur l'amour que portent les stars américaines pour le cinéma Français.
Beau Geste a suivi la réalisatrice Charline Bourgeois-Tacquet, l'une des cinq cinéastes françaises en compétition au Festival de Cannes avec son film « La vie d'une femme » a quelques jours du jour J.
Beau Geste vous emmènera dans les coulisses d'une nouvelle formation en France sur les tournages de films, consacré à la coordination d'intimité, un métier en pleine expansion à l'ère de #Meetoo.
La comédienne Guilaine Londez viendra prendre un café.