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"La techno de la voiture du futur : de la fiction à la réalité" sur RMC Découverte mardi 12 mai 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 10 mai 2026 226
"La techno de la voiture du futur : de la fiction à la réalité" sur RMC Découverte mardi 12 mai 2026 (vidéo)

Mardi 12 mai 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera "La techno de la voiture du futur : de la fiction à la réalité", un document inédit réalisé par Charles Bourla.

Pendant des décennies, l'automobile a tout dominé : les routes, les usines, les imaginaires.

Aujourd'hui, elle change de peau. Électrification, intelligence artificielle, conduite autonome, connectivité permanente : la voiture du futur n'a plus grand-chose à voir avec celle de nos parents. La fiction l'avait vu venir. "K 2000" imaginait une voiture qui conduit seule et parle à son pilote. "Total Recall" mettait en scène des robots-taxis sans chauffeur. Ces visions semblaient folles. Elles sont désormais en cours de fabrication.

Sous le capot de cette révolution : l'énergie. Batteries solid-state, recharge ultra-rapide, induction, hydrogène, moteurs à haut rendement : les ingénieurs du monde entier s'affrontent sur un marché colossal, estimé à plus de 1.600 milliards de dollars. Les robotaxis roulent déjà à San Francisco et à Pékin. La recharge en roulant se teste sur route ouverte.

Ingénieurs, chercheurs, pilotes et constructeurs témoignent. Quelles technologies tiennent vraiment la route ? Lesquelles resteront des promesses ? Et surtout : dans cette voiture bourrée d'électronique, reste-t-il encore une place pour le plaisir de conduire ?

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