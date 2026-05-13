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"Babylone : le mystère de la tour de Babel" sur RMC Découverte vendredi 15 mai 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 13 mai 2026 164
"Babylone : le mystère de la tour de Babel" sur RMC Découverte vendredi 15 mai 2026

Vendredi 15 mai 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera "Babylone : le mystère de la tour de Babel" un documentaire inédit réalisé par Thomas Risch.

Au deuxième millénaire avant notre ère, à Babylone, légendaire cité mésopotamienne, le roi Hammurabi entreprend un projet sans précédent : la construction de la ziggurat Etemenanki, une gigantesque tour à étages destinée à relier le monde des hommes à celui des dieux. Un chantier titanesque, au cœur de la ville la plus puissante du monde antique.

Ce monument, dont la construction durera plus de mille ans, est une formidable prouesse d'architecture et d'ingénierie : 90 mètres de côté sur 90 mètres de haut, soit sept étages surmontés d'un temple à six chapelles, visible à des dizaines de kilomètres à la ronde.

Symbole de la toute-puissance de Babylone, l'Etemenanki inspirera le récit biblique de la tour de Babel, et connaîtra, tout comme elle, un funeste destin. Mais où se termine le mythe universel et où commence la réalité historique ?

Des archives les plus anciennes aux fouilles archéologiques les plus récentes, aux côtés d'experts internationaux, et grâce à des modélisations en 3D et à des animations générées par intelligence artificielle, ce documentaire tente de percer les secrets de la plus haute tour de l'Antiquité, et de l'illustre mégacité dont elle était le joyau.

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