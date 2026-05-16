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"Fleurs à parfum, retour en Grasse" avec Carole Biancalana sur France 5 lundi 18 mai 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 16 mai 2026 252
"Fleurs à parfum, retour en Grasse" avec Carole Biancalana sur France 5 lundi 18 mai 2026

Lundi 18 mai 2026 à 21:05, France 5 rediffusera « Fleurs à parfum, retour en Grasse » un document qui raconte le combat de Carole Biancalana, une agricultrice passionnée qui se bat pour sauver et relancer la culture traditionnelle des plantes à parfum sur les collines de Grasse.

Les plantes à parfum ont failli disparaître des collines de Grasse, mais c’était sans compter l’acharnement de Carole Biancalana qui se bat pour préserver ce patrimoine olfactif fascinant !

Autrefois, les collines de Grasse étaient couvertes de plantes à parfum, mais la spéculation immobilière et la délocalisation vers les pays à bas coûts de main-d’œuvre ont eu raison des champs de fleurs. Carole Biancalana s’est battue pour sauver ce terroir d’exception.

Héritière d’un savoir-faire familial qui remonte à quatre générations, l’agricultrice a relancé une filière locale en agriculture biologique. Sur son domaine de 4 hectares, Carole produit des roses centifolia, du jasmin et des tubéreuses qui entrent dans la composition des plus grands parfums. Ce retour à la naturalité révolutionne le monde de la parfumerie, mais de nombreuses menaces planent sur ces fleurs emblématiques : le changement climatique, les pénuries d’eau, les insectes et les maladies.

En nouant des partenariats solides avec des scientifiques, de grands parfumeurs et des transformateurs de fleurs à parfum, Carole a fait de son domaine agricole un modèle agro-économique responsable qui suscite de nombreuses vocations dans la région. Carole a créé une association qui réunit 40 agricultrices et agriculteurs, convaincus que leur avenir s’inscrit dans cette terre. Ils ont créé un tiers-lieu pour partager leurs ressources, leurs pratiques et relancer la culture des fleurs oubliées de Grasse. C’est un patrimoine olfactif fascinant qu’il faut reconquérir !

Un document réalisé par Saléha Gherdane.

Dernière modification le samedi, 16 mai 2026 12:31
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