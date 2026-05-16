recherche
Documentaires

"Orlando : dans les coulisses des parcs d’attractions géants" lundi 18 mai 2026 sur Gulli

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 16 mai 2026 203
"Orlando : dans les coulisses des parcs d’attractions géants" lundi 18 mai 2026 sur Gulli

Lundi 18 mai 2026 à 21:05, Gulli vous proposera une immersion dans les coulisses des parcs d'attractions géants d'Orlando et de découvrir les rêves et les sacrifices de ceux qui ont choisi d'y passer leurs vacances ou de s'y installer définitivement pour vivre, littéralement, au cœur d'un décor de conte de fées.

Vivre toute l’année au cœur d’un conte de fées ! C’est le choix qu’ont fait plus de cinq-mille Français partis vivre à Orlando, aux États-Unis. Avec ses dizaines de parcs d’attractions, ses restaurants à thème, ses innombrables hôtels, cette ville de Floride est aujourd’hui la capitale mondiale du divertissement. Dans sa banlieue se trouve même la ville idéale, Celebration, sortie tout droit de l’imagination de Disney.

Deux ans qu’ils rêvaient d’y retourner ! Après leurs premières vacances à Orlando, Julie et Nicolas ont économisé patiemment pour réunir les 6 000 euros nécessaires au voyage. Accompagné de Suzanne, la fille de Julie, le couple, qui vit à Reims (Marne), va passer quinze jours au parc Universal Studios. Ils vont s’immerger dans l’univers de leurs films préférés : Harry Potter et Jurassic Park. Mais sur place, les tentations sont nombreuses et la facture peut vite s’envoler. Alors Julie et Nicolas vont déployer des trésors d’ingéniosité pour tenter de faire des économies.

Avec ses maisons typiques de l’Amérique des années 50, Celebration a été imaginée par Walt Disney lui-même comme une ville parfaite. Cette localité de la banlieue d’Orlando a séduit une centaine de Français comme Sébastien et Julie. Le couple, arrivé de Bordeaux (Gironde) il y a un an avec ses deux enfants, va tenter de trouver une maison à acheter. Mais vivre à Celebration a un revers : les habitants doivent s’engager à suivre des règles extrêmement strictes sous peine de voir s’accumuler les amendes.

Pouvoir aller dans les parcs d’attractions chaque fois qu’ils le souhaitent, c’était le rêve de Virginie et Thibault. Le couple, qui vit en région parisienne, loue un appartement à l’année à Orlando où ils passent toutes les vacances scolaires avec leur fille Jadène. Ils sont déjà allés plus de cinquante fois au parc Universal Studios. Et ne s’en lassent jamais ! La famille attend désormais de savoir si la demande de visa qu’elle a déposé sera acceptée.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Viaduc de Millau : les secrets du pont le plus haut du monde&quot; sur RMC Découverte lundi 18 mai 2026 (vidéo)

"Viaduc de Millau : les secrets du pont le plus haut du monde" sur RMC Découverte lundi 18 mai 2026 (vidéo)

16 mai 2026 - 15:01

Sur le même thème...

&quot;Viaduc de Millau : les secrets du pont le plus haut du monde&quot; sur RMC Découverte lundi 18 mai 2026 (vidéo)

"Viaduc de Millau : les secrets du pont le plus haut du monde" sur RMC Découverte lundi 18 mai 2026 (vidéo)

16 mai 2026 - 15:01

A ne pas manquer...

Sommaire de &quot;50' Inside&quot; samedi 16 mai 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Sommaire de "50' Inside" samedi 16 mai 2026 sur TF1, les reportag…

15 mai 2026 - 13:33 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...