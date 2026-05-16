recherche
Documentaires

"À la vie, à la mort" : Portraits de jeunes conseillères funéraires sur T18 lundi 18 mai 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 16 mai 2026 206
"À la vie, à la mort" : Portraits de jeunes conseillères funéraires sur T18 lundi 18 mai 2026

Lundi 18 mai 2026 à 21:00, T18 diffusera "À la vie, à la mort", un documentaire inédit qui explore le quotidien et le choix de vie singulier de trois jeunes femmes qui ont choisi d'embrasser le métier de conseillères funéraires.

À la vie, à la mort suit trois jeunes femmes, Calypso, Adriana et Camille, âgées de 18 à 24 ans, qui ont fait un choix singulier et courageux : devenir conseillères funéraires.

Alors que leur génération est souvent associée à l'insouciance, elles ont décidé de se confronter quotidiennement à ce que notre société préfère taire : la mort.

Formées à la Maison Familiale et Rurale des Herbiers, elles alternent entre cours théoriques et stage en entreprise. Elles apprennent à accompagner les familles endeuillées avec humanité et dignité, tout en se confrontant elles-mêmes à la complexité psychologique d'un métier qui demande à la fois force intérieure, écoute attentive et maîtrise technique.

La diffusion de ce documentaire inédit sera suivie d'un débat en plateau dans l'émission [En]quête de sens présentée par Ava Djamshidi.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Viaduc de Millau : les secrets du pont le plus haut du monde&quot; sur RMC Découverte lundi 18 mai 2026 (vidéo)

"Viaduc de Millau : les secrets du pont le plus haut du monde" sur RMC Découverte lundi 18 mai 2026 (vidéo)

16 mai 2026 - 15:01

Sur le même thème...

&quot;Viaduc de Millau : les secrets du pont le plus haut du monde&quot; sur RMC Découverte lundi 18 mai 2026 (vidéo)

"Viaduc de Millau : les secrets du pont le plus haut du monde" sur RMC Découverte lundi 18 mai 2026 (vidéo)

16 mai 2026 - 15:01

A ne pas manquer...

Sommaire de &quot;50' Inside&quot; samedi 16 mai 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Sommaire de "50' Inside" samedi 16 mai 2026 sur TF1, les reportag…

15 mai 2026 - 13:33 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...