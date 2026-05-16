"À la vie, à la mort" : Portraits de jeunes conseillères funéraires sur T18 lundi 18 mai 2026

Lundi 18 mai 2026 à 21:00, T18 diffusera "À la vie, à la mort", un documentaire inédit qui explore le quotidien et le choix de vie singulier de trois jeunes femmes qui ont choisi d'embrasser le métier de conseillères funéraires.

À la vie, à la mort suit trois jeunes femmes, Calypso, Adriana et Camille, âgées de 18 à 24 ans, qui ont fait un choix singulier et courageux : devenir conseillères funéraires.

Alors que leur génération est souvent associée à l'insouciance, elles ont décidé de se confronter quotidiennement à ce que notre société préfère taire : la mort.

Formées à la Maison Familiale et Rurale des Herbiers, elles alternent entre cours théoriques et stage en entreprise. Elles apprennent à accompagner les familles endeuillées avec humanité et dignité, tout en se confrontant elles-mêmes à la complexité psychologique d'un métier qui demande à la fois force intérieure, écoute attentive et maîtrise technique.

La diffusion de ce documentaire inédit sera suivie d'un débat en plateau dans l'émission [En]quête de sens présentée par Ava Djamshidi.