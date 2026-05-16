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"Viaduc de Millau : les secrets du pont le plus haut du monde" sur RMC Découverte lundi 18 mai 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 16 mai 2026 145
"Viaduc de Millau : les secrets du pont le plus haut du monde" sur RMC Découverte lundi 18 mai 2026 (vidéo)

Lundi 18 mai 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera le documentaire inédit "Viaduc de Millau : les secrets du pont le plus haut du monde" réalisé par Michael O'Connor qui retrace l'épopée humaine, historique et technologique de la construction de ce viaduc, l'ouvrage d'art le plus haut du monde, tout en le replaçant dans la grande histoire des ponts.

Le viaduc de Millau : un chef-d'œuvre d'ingénierie qui défie le vertige et repousse les limites du possible.

Situé dans le sud du Massif central, sa silhouette majestueuse domine la vallée du Tarn à 343 mètres de hauteur, soit 13 mètres de plus que la Tour Eiffel. Près de 5 millions de véhicules l'empruntent chaque année.

Mais le viaduc de Millau n'est pas né de nulle part. Depuis des millénaires, les ponts permettent aux hommes de relier les territoires et de franchir les obstacles. Du plus ancien pont connu, construit en Grèce vers 1600 avant Jésus-Christ, aux ouvrages les plus modernes, ils ont toujours reflété le génie des civilisations qui les ont érigés.

Comment 600 compagnons ont-ils réussi à bâtir, sur 2,5 km de long, l'ouvrage le plus haut du monde ? Quels défis a-t-il fallu relever ? Quelles technologies, de sa construction à sa surveillance, le rendent unique au monde ?

Grâce à des images d'archives rares et des reconstitutions en trois dimensions, ce documentaire dévoile les innovations spectaculaires qui se cachent derrière cette construction française hors norme.

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