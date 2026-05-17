"Secrets de la Science" : Sommes-nous seuls dans l'univers ? mardi 19 mai 2026 sur France 2

Mardi soir sur France 2, une enquête spectaculaire, aux côtés des plus grands chercheurs français et internationaux. Ils nous livrent les dernières avancées de la recherche scientifique.
Sommes-nous seuls dans l'univers ? C'est la plus vieille question de l'Humanité. Elle traverse les âges, hante les mythes, alimente la science-fiction depuis plus d'un siècle.
Elle est aujourd'hui devenue l'une des enquêtes les plus ambitieuses jamais menées par la Science. Les découvertes de ces dernières années changent tout. Personne ne connaît les limites de l'Univers. Il ne cesse de grandir. Des étoiles y naissent par milliers chaque seconde, et autour d'elles, des planètes. Des milliards de soleils, des milliards de mondes. Dans cette immensité, la vie se cache peut-être quelque part.
En trente ans, les astronomes ont découvert plus de six mille planètes autour d'autres étoiles. On a mis au jour des océans d'eau liquide sous la glace de certaines lunes de Saturne et de Jupiter. Le télescope James Webb scrute, à des années-lumière de la Terre, des atmosphères inconnues. Les plus grands laboratoires du monde sont mobilisés.
Secrets de la Science propose 90 minutes d'enquête aux côtés d’Allan Petre, jeune ingénieur français qui travaille à la NASA. Ce documentaire livre les dernières réponses de la recherche scientifique, en allant à la rencontre des plus grands chercheurs français et internationaux dans les hauts lieux de la Science.
Les intervenants :
- Allan Petre, ingénieur à la NASA
- David Elbaz, astrophysicien au CEA
- Roland Lehoucq, astrophysicien au CEA
- Franck Marchis, astronome au SETI
- Jacques Arnould, expert éthique au CNES
- Lucie Leboulleux, chargée de recherche au CNRS
- Éric Lagadec, astrophysicien à l’Observatoire Côte d'Azur
- Michel Mayor, Prix Nobel de Physique 2019, chercheur à l’Université de Genève
- Anaëlle Maury, astrophysicienne au CEA et à l’Institute of Space Science de Barcelone
- Mathieu Agelou, ingénieur-chercheur en Physique
- Alessandro Morbidelli, planétologue au Collège de France
- Purificación Lopez-Garcia, biologiste au CNRS et à l’Université Paris-Saclay
- Jean Duprat, chercheur au Muséum National d’Histoire Naturelle et au CNRS
- Elsa Ducrot, astrophysicienne au CEA et à l’Observatoire de Paris
- Rémi Cabanac, directeur scientifique au Pic du Midi
- François Forget, planétologue au CNRS
- Frédéric Courtade, directeur du GEIPAN.