"Secrets de la Science" : Sommes-nous seuls dans l'univers ? mardi 19 mai 2026 sur France 2

Mardi 19 mai 2026 à 21:10, France 2 vous proposera de découvrir un nouveau volet de la série documentaire "Secrets de la Science" qui tentera de répondre à une questions que nous nous sommes tous posé un jour : « Sommes-nous seuls dans l'univers ? ».

Mardi soir sur France 2, une enquête spectaculaire, aux côtés des plus grands chercheurs français et internationaux. Ils nous livrent les dernières avancées de la recherche scientifique.

Sommes-nous seuls dans l'univers ? C'est la plus vieille question de l'Humanité. Elle traverse les âges, hante les mythes, alimente la science-fiction depuis plus d'un siècle.

Elle est aujourd'hui devenue l'une des enquêtes les plus ambitieuses jamais menées par la Science. Les découvertes de ces dernières années changent tout. Personne ne connaît les limites de l'Univers. Il ne cesse de grandir. Des étoiles y naissent par milliers chaque seconde, et autour d'elles, des planètes. Des milliards de soleils, des milliards de mondes. Dans cette immensité, la vie se cache peut-être quelque part.

En trente ans, les astronomes ont découvert plus de six mille planètes autour d'autres étoiles. On a mis au jour des océans d'eau liquide sous la glace de certaines lunes de Saturne et de Jupiter. Le télescope James Webb scrute, à des années-lumière de la Terre, des atmosphères inconnues. Les plus grands laboratoires du monde sont mobilisés.

Secrets de la Science propose 90 minutes d'enquête aux côtés d’Allan Petre, jeune ingénieur français qui travaille à la NASA. Ce documentaire livre les dernières réponses de la recherche scientifique, en allant à la rencontre des plus grands chercheurs français et internationaux dans les hauts lieux de la Science.

Les intervenants :