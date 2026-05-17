"De l'asphalte à l'assiette", enquête sur la restauration routière, mardi 19 mai 2026 sur France 5

Mardi 19 mai 2026 à 21:05, France 5 diffusera "De l'asphalte à l'assiette", un document réalisé par Éric Wastiaux, une grande enquête sociologique et culinaire qui explore l'évolution et les dérives de la restauration sur les routes et autoroutes de France.

Addition salée, sandwichs standardisés, qualité inégale : l’autoroute a-t-elle tué notre appétit ? Dans De l’asphalte à l’assiette, Éric Wastiaux mène une vaste enquête sur la restauration routière, des coulisses du snacking industriel aux derniers bastions de la cuisine locale. Un road movie culinaire captivant qui révèle comment, de la mythique nationale 7 aux grandes aires modernes, le voyage façonne secrètement la gastronomie française.

Tout part d'un constat familier : pour la famille du réalisateur Éric Wastiaux, s'arrêter sur une aire d'autoroute rime trop souvent avec addition salée, produits ultra-transformés et frustration. Une question s'impose alors : est-il encore possible de bien manger sur le trajet des vacances sans se ruiner ?

Pour le découvrir, le réalisateur sillonne la France et s’infiltre dans les coulisses d'un marché colossal. Chaque jour, 25 000 automobilistes font halte sur ces aires, engloutissant des millions de snacks industriels. Si les multinationales qui les gèrent tentent aujourd'hui de verdir leur offre – food courts, partenariats locaux, recettes régionales –, la réalité dans l'assiette peine souvent à convaincre face à des prix qui s'envolent.

Le documentaire retrace l'épopée de cette industrie : de Jacques Borel, l'inventeur des « restoroutes », au triomphe de l'indétrônable sandwich triangle vendu à 60 millions d'exemplaires par an. L'enquête franchit même les Alpes pour dévoiler les secrets de la « haute pression à froid » (HPP) en Italie, une technologie de pointe permettant de conserver ces produits jusqu'à 20 jours sans cuisson ni perte de saveur.

Mais face aux géants du bitume, la résistance s'organise. Sur l’A61, un irréductible restaurant indépendant défend le cassoulet maison avec ferveur. Ailleurs, paradoxe de l'asphalte, la construction de l'autoroute a sauvé le nougat de Montélimar en lui offrant une vitrine inespérée et une reconnaissance IGP.

En rendant un hommage poignant aux mythiques restos routiers et aux grandes tables de la nationale 7, le film dresse le portrait savoureux d'une France où le voyage a de tout temps façonné le palais.