"Futuroscope : sensations fortes et monde aquatique, les défis du nouveau parc" sur TMC mardi 19 mai 2026

Mardi 19 mai 2026 à 21:25, TMC vous proposera une immersion inédite au Futoroscope dans un documentaire qui décode la stratégie de réinvention et de modernisation du parc pour casser son image "has been" et l'iintégrer le TOP 3 des meilleurs parcs d'attractions en France.

Longtemps victime d'une image "has been", le Futuroscope s'est lancé dans une course à la nouveauté pour reconquérir le cœur des Français, et le pari semble réussi ! Nouvelles attractions, spectacles inédits, stratégies marketing repensées, ils sortent les grands moyens, et surtout des millions d'euros pour briller à nouveau.

Dans ce documentaire, les équipes du Futuroscope ouvrent leurs portes et dévoilent les coulisses de cette renaissance, avec un objectif clair : intégrer le TOP 3 des meilleurs parcs d'attractions en France.

Des nouveautés à gros budget : mission Bermudes

Pour séduire de nouveaux visiteurs, le parc mise sur une attraction spectaculaire et inédite au monde : Mission Bermudes, à mi-chemin entre balade en bateau et montagnes russes. Des derniers réglages à l'ouverture de l'attraction, les équipes réussiront-elles à maitriser ces nouvelles technologies ? Qu'en penserons les fans ?

Miser sur la nouveauté grâce à l'Aquascope

L'année dernière, le Futuroscope a frappé fort avec l'ouverture d'un deuxième parc à thème, totalement inattendu. Avec ses 12 toboggans et ses nouvelles technologies immersives, la gestion de ce parc aquatique unique au monde présente de nombreux défis. Comment intégrer l'innovation technologique à un univers aquatique ? Et comment gérer un domaine aussi éloigné de l'ADN historique du parc ?

Passer de parc d'attraction à resort

Accueillir de nouveaux visiteurs, c'est bien, les faire rester plus longtemps, c'est mieux ! Pour augmenter le panier moyen de ses visiteurs, le parc a créé un hôtel 4 étoiles inspiré d'une station spatiale avec un restaurant - attraction qui en fait un concept unique en Europe : le Space Loop. Les équipes doivent ainsi faire preuve d'ingéniosité pour maintenir un service de qualité.

Miser sur leurs incontournables

Si le parc accélère sur les nouveautés, il n'en oublie pas pour autant ses fondamentaux. Entretien des bâtiments emblématiques, modernisation des attractions phares : comment faire vivre et évoluer des expériences qui ont marqué plusieurs générations depuis près de 40 ans ?

Apprendre de ses échecs : le spectacle remasterisé

Entre innovation et prise de risque, tout ne fonctionne pas toujours. Le spectacle Eclipse, lancé en 2023, en a fait les frais avec des critiques négatives. Mais le Futuroscope ne renonce pas. Nouveau casting, chorégraphie repensée, mise en scène enrichie : une version remasterisée voit le jour. Suffira-t-elle à conquérir enfin le public ?