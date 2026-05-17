Mardi 19 mai 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera "Téléphériques urbains : la techno au-dessus des villes", un documentaire inédit réalisé par Yohann Thiriet.

Tout juste inauguré, le Câble C1 est le premier téléphérique urbain d'Île-de-France. Résultat : 18 minutes pour relier Villeneuve-Saint-Georges à Créteil, contre 40 minutes en bus. Une révolution du quotidien pour les 11.000 voyageurs qui l'empruntent chaque jour.

Derrière cette prouesse, une idée simple : franchir les obstacles plutôt que les contourner. Fleuves, voies rapides, lignes ferroviaires, le téléphérique survole ce que les transports au sol subissent. Et ce qui semblait réservé aux stations de montagne s'impose désormais comme une réponse concrète à la saturation des réseaux urbains.

Monocâble débrayable, tricâble ou système va-et-vient : chaque technologie répond à des contraintes précises de terrain, de débit et de distance, mobilisant des câbles de plusieurs kilomètres et des pylônes dimensionnés pour absorber des charges considérables.

De Londres à Toulouse, de Barcelone à La Paz, ces infrastructures transforment les mobilités urbaines à travers le monde. Ingénieurs, exploitants et décideurs publics témoignent pour décrypter cette révolution silencieuse : conception, construction et exploitation de ces ouvrages, ainsi que les défis techniques propres à leur implantation en milieu urbain.