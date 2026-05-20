"Dans les secrets des films Star Wars" sur RMC Découverte vendredi 22 mai 2026 (vidéo)

Vendredi 22 mai 2026 à partir de 21:10, RMC Découverte vous proposera une immersion inédite dans l'univer "Star Wars" avec la diffusion de la série documentaire "Dans les secrets des films Star Wars".

Cette série documentaire inédite en six épisodes révèle les dessous d'un phénomène culturel mondial.

Témoignages exclusifs, révélations inattendues : auteurs, techniciens et experts racontent de l'intérieur la genèse mouvementée, les audaces artistiques et les paris financiers qui ont forgé cet univers hors norme.

Pour la première fois face à une caméra, Marcia Lucas livre un regard intime sur l'essor des Lucasfilm et la création des premiers films.

À ses côtés, des figures emblématiques (Anthony Daniels, Phil Tippett, Richard Edlund) dévoilent les coulisses d'une révolution, des effets spéciaux artisanaux aux prémices du numérique.

Bien plus qu'un documentaire, une immersion au cœur d'une œuvre qui continue, cinquante ans après sa naissance, d'influencer des générations entières.

21:10 Épisode 1 Un nouvel espoir (1/2)

En 1977, Star Wars bouleverse l'histoire du cinéma mondial. Mais derrière ce triomphe se cache une production chaotique qui a failli briser George Lucas. Tournage catastrophique, acteurs désemparés, studios incrédules : rien ne semblait présager le succès phénoménal qui allait suivre. Comment un projet aussi fragile a-t-il pu donner naissance au film le plus influent du XXe siècle ?

Témoignages exclusifs, archives inédites : cet épisode replonge dans les coulisses d'une aventure aussi improbable que fondatrice.

22:05 Épisode 2 Un nouvel espoir (2/2)

Le tournage est terminé, mais la bataille ne fait que commencer. Face à des effets spéciaux inédits et un montage colossal, une poignée de techniciens visionnaires va littéralement inventer de nouvelles façons de faire du cinéma. Marcia Lucas, monteuse oscarisée et ex-femme de George Lucas, prend ici toute la mesure de son rôle décisif dans la construction du film. Sans leur audace collective, Un nouvel espoir n'aurait peut-être jamais vu le jour sous la forme qu'on lui connaît.

22:55 Épisode 3 L'empire contre-attaque

Refusant de dépendre des studios hollywoodiens, George Lucas prend le risque de financer lui-même L'Empire contre-attaque. Mais en se concentrant sur les finances et l'empire industriel qu'il bâtit, il cède les rênes créatives à un nouveau réalisateur.

Entre prise de risque financière colossale et renouveau artistique, cet épisode raconte comment la saga a su se réinventer — et comment ce pari fou a finalement accouché de l'un des films les plus acclamés de tous les temps.

23:50 Épisode 4 Le retour du Jedi

La pression est à son comble. Alors que le monde entier attend la conclusion de la trilogie originale, George Lucas s'effondre : sa santé se dégrade, son mariage se brise, ses relations personnelles en pâtissent. Derrière les décors grandioses du Retour du Jedi se joue un drame intime, celui d'un créateur consumé par sa propre œuvre. Comment a-t-il tenu ? Et à quel prix ?

Un épisode aussi humain que spectaculaire, au cœur des coulisses d'un tournant décisif dans l'histoire de la saga.

00:40 Épisode 5 La menace fantôme

Après plus d'une décennie de silence, George Lucas relance la saga avec La Menace fantôme. Mais sans Marcia à ses côtés, et face à des attentes démesurées, le retour est douloureux. Les fans sont partagés, les critiques féroces. Comment Lucas a-t-il vécu ce retour sous les projecteurs ? Quelles décisions artistiques ont suscité autant de polémiques ?

Cet épisode revient sur l'un des moments les plus complexes de la saga : un come-back triomphal pour certains, une désillusion pour beaucoup.

01:25 Épisode 6 La guerre des clones / La revanche des Sith

La Menace fantôme a laissé de nombreux fans sur leur faim. George Lucas se retrouve à son point le plus bas, avec deux films encore à livrer pour clore la prélogie. Entre doutes personnels, pression des fans et défis techniques toujours plus ambitieux, comment a-t-il trouvé les ressources pour mener la saga à son terme ?

Cet ultime épisode referme le cycle en explorant la fin d'une époque — et les questions que cette conclusion a laissées en suspens pour des générations de spectateurs.