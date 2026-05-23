"Sur le front" : D’où viennent les chiens à la mode ? lundi 25 mai 2026 sur France 5 (vidéo)

Lundi 25 mai 2026 à 21:05, France 5 diffusera un nouveau numéro de l'émission "Sur le front" dans lequel Hugo Clément et son équipe enquêtent sur le meilleur ami de l'homme.

Toutes les races de chiens ont été créées par l’homme. Museaux plus courts, oreilles plus longues… Sommes-nous allés trop loin ? Nos chiens sont-ils trop typés ?

Hugo Clément part à la rencontre des Français qui ont eu de mauvaises surprises après avoir acheté un chien de race et suivent les éleveurs qui veulent faire changer les choses.

Édito de Hugo Clément, journaliste

Quelle race de chien choisir ? C'est la question que je me suis posée quand nous avons adopté Pia, la chienne de la famille. Nous avons pris un croisé, et je ne le regrette pas une seconde. Elle est magnifique, unique et en parfaite santé. C'est comme cela que le sujet des races m'a rattrapé, et que Sur le front a plongé dans ce monde fascinant, parfois inquiétant. Avec Andréa Orvain, nous avons découvert deux problèmes. Le premier, ce sont les hypertypes : des caractéristiques physiques poussées à l'extrême (museaux écrasés, oreilles démesurées…) qui font souffrir les animaux. Le bouledogue français en est l'exemple le plus connu : il respire mal, et son espérance de vie est dramatiquement basse.

Le second est moins visible, mais tout aussi grave. Dans certains élevages, à force de faire se reproduire des pures races, le manque de diversité génétique engendre des maladies qui, dans la nature, ne se seraient jamais autant répandues. Résultat : des chihuahuas naissent sans pattes avant aux États-Unis, et des chiens sont atteints de dysplasies de la hanche très handicapantes en France.

La tendance peut s'inverser. Des éleveurs commencent à élever des bouledogues sans hypertype. Certains pays interdisent les races dont les standards compromettent le bien-être animal. Des tests ADN existent pour repérer les porteurs de maladies génétiques. Les bonnes pratiques sont connues, elles sont juste trop peu appliquées. La prise de conscience est là, timide mais réelle. Il faut l'accélérer.

Des séquences exceptionnelles

Les chihuahuas nés sans pattes avant… se déplacent à roulettes

Victimes de leur succès dans les années 2000, les chihuahuas ont été élevés en masse. À force de croisements répétés au sein de la race, des maladies génétiques se sont accumulées… au point qu'aux États-Unis de nombreux chiots naissent sans pattes avant. Revenir en arrière sur cette malformation est aujourd'hui très difficile. En attendant, ces chiens à deux pattes sont devenus des phénomènes sur les réseaux sociaux.

"Il a une maladie génétique ? Je vous l'échange !"

Un couple découvre que leur golden retriever souffre d'une dysplasie de la hanche, probablement d'origine génétique. Quand ils contactent l'éleveuse qui leur a vendu le chien, sa réponse les sidère : elle leur propose simplement de l'échanger. "Pour moi, ces gens-là n'aiment pas les animaux", déplore la propriétaire. Les éleveurs sont pourtant censés ne pas faire se reproduire des chiens porteurs de dysplasie… Une règle pas toujours respectée.

Le beware terrier, nouvelle race officielle depuis 2024 !

La Société centrale canine vient de reconnaître une nouvelle race : le beware terrier. Ce petit chien ressemble à un Yorkshire, mais arbore trois couleurs de pelage. Comment fabrique-t-on une race de toutes pièces ? On vous explique tout.



Les bouledogues français ne peuvent plus mettre bas naturellement

Quasiment tous les bouledogues français naissent par césarienne. Les standards esthétiques imposés à la race ont tellement déformé leur morphologie que l'accouchement naturel est devenu impossible. "Dans la nature, ces animaux n'existeraient tout simplement pas", dénonce Benoît Thomié, de l'association Animal Cross.

On a retrouvé le tout premier chien de l'histoire !

Saviez-vous que toutes les races de chiens descendent du loup ? Nous avons rencontré une chercheuse qui a retrouvé le tout premier crâne de chien connu. Elle nous emmène dans ses recherches pour comprendre comment, à la préhistoire, le loup s'est peu à peu transformé en meilleur ami de l'homme.

Le retour en arrière : des bouledogues avec un vrai museau

Une éleveuse a décidé de créer des bouledogues continentaux : exit le faciès écrasé caractéristique, place à des chiens qui respirent, courent et sautent sans s'essouffler. "On s'est rendu compte qu'on pouvait toujours revenir en arrière pour une race. Mais ce qui compte avant tout, c'est d'avoir un chien en bonne santé, qui vivra", explique-t-elle.

Des combattants

Benoît Thomié

"Les chiens et les chats, ce sont vraiment nos plus proches compagnons." Benoît Thomié dirige l'association Animal Cross. Passionné des animaux, il lève le voile sur les dérives des standards de races toujours plus exigeants et milite pour un retour à des critères qui ne condamnent pas les chiens à souffrir.

Marie-Claude Dauvois

Cette éleveuse de chiens bretonne s’est donnée une mission : faire naître des bouledogues qui ne souffriront pas toute leur vie à cause de leur morphologie. C’est elle qui a introduit en France les bouledogues continentaux : ce sont bien des bouledogues, ils ne ressemblent pas vraiment aux bouledogues français mais ils peuvent vivre sans souffrance, en respirant normalement et en se déplaçant avec bien plus d’aisance.