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"Adolescents et criminels" : Alexi et la tuerie de Louveciennes, mardi 26 mai 2026 sur NOVO19

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 24 mai 2026 168
"Adolescents et criminels" : Alexi et la tuerie de Louveciennes, mardi 26 mai 2026 sur NOVO19

Mardi 26 mai 2026 à 21:10, NOVO19 vous proposera de revoir un numéro de la série documentaire “Adolescents et criminels” : « Alexi et la tuerie de Louveciennes ».

Dans la nuit du 26 au 27 février 1995, il est 3H du matin lorsque le commissariat de Marly-le-Roi, reçoit un appel de détresse…

Au bout du fil la voix est fluette, il s’agit d’un jeune garçon : « Venez vite ! Ils ont tué tout le monde chez moi ! Venez vite, venez vite ! ». L’adolescent, en état de choc, donne son prénom : Alexi et son adresse. Il habite à Louveciennes.

Une dizaine de minutes plus tard, les policiers arrivent devant une imposante maison. Et en poussant la porte d’entrée, ils découvrent une véritable tuerie : 6 personnes ont été froidement abattues par arme à feu.

Au départ, l'adolescent raconte le scénario d'un home-jacking mené par un mystérieux « homme en noir » parlant russe, accréditant immédiatement la piste d'un contrat de la mafia russe, très active à l'époque en Europe de l'Ouest.

Pourtant, placés face aux incohérences de l'emploi du temps d'Alexi (qui était parti en boîte de nuit à Paris au milieu de la nuit du massacre) et aux constatations balistiques, les enquêteurs doutent.

Placé en garde à vue, Alexi craque et avoue le sextuple meurtre.

Dernière modification le dimanche, 24 mai 2026 14:07
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