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"Stars 80, l'histoire d'un phénomène culte" dévoilée sur W9 dans un documentaire inédit

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 27 mai 2026 195
"Stars 80, l'histoire d'un phénomène culte" dévoilée sur W9 dans un documentaire inédit

À ne pas manquer sur W9 mercredi 17 juin 2026 à 21:25, la diffusion de "Stars 80, l'histoire d'un phénomène culte", un documentaire inédit qui va vous emmener dans les coulisses d’un phénomène culte, à la rencontre des artistes qui font vivre cette aventure hors norme depuis près de vingt ans.

Il suffit d’entendre les premières notes de Macumba, Nuit de folie, Les démons de minuit ou Born to Be Alive pour que toute une salle se mette à chanter. Quarante ans après leur sortie, ces tubes continuent de rassembler toutes les générations.

Mais il y a plus fort encore que la nostalgie : un phénomène scénique unique en France.

En 2006, une idée audacieuse voit le jour : réunir les plus grandes stars des années 80 dans une même tournée pour célébrer leurs plus grands succès. Personne n’imagine alors l’ampleur que prendra l’aventure. Stars 80 devient rapidement un immense succès populaire, remplissant les plus grandes salles de France et donnant naissance à un film événement sorti au cinéma en 2012, lui aussi couronné de succès.

Sur scène, les icônes d’une décennie entière partagent l’affiche. Des artistes qui dominaient autrefois les classements, chacun de leur côté, se retrouvent aujourd’hui réunis dans une même aventure. Au fil des années, ils sont devenus une véritable troupe, des amis et compagnons de route embarqués dans une aventure collective hors norme.

Depuis, l’histoire ne s’est jamais arrêtée. Tournée après tournée, Stars 80 continue de parcourir la France dans des salles combles, porté par l’énergie d’un public toujours plus nombreux et de plus en plus jeune.

Mais comment tout a commencé ? Qui a eu l’idée de réunir ces artistes ? Comment cette tournée, imaginée au départ comme un pari presque improbable, est-elle devenue l'un des plus gros succès scénique de la chanson française ?

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