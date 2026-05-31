"Laissez-vous guider" dans le Paris des Années folles sur France 2 mardi 2 juin 2026

Dans ce nouveau numéro de "Laissez-vous guider", diffusé mardi 2 juin 2026 à 21:10 sur France 2, Stéphane Bern et Lorànt Deutsch vont remonter le temps un siècle en arrière, pour replonger dans les incroyables Années folles !

Dans les années 1920, Paris est prise d’une frénésie de fête et de fantaisie qui n’a qu’un but : oublier les horreurs de la Première Guerre mondiale. En une décennie, la capitale française se tourne définitivement vers la modernité, et la société en est profondément bouleversée. Pour vous faire revivre cette effervescence, mais aussi les lendemains qui déchantent, nos deux guides très spéciaux vont faire ressurgir du passé, grâce à la magie de la 3D, des lieux mythiques aujourd’hui disparus.

Laissez-vous guider dans le Paris des Années folles, comme vous ne l’avez jamais vu !

Les reconstitutions en 3D

Le bal Bullier : Le Paris de l’après-guerre panse ses blessures en se jetant corps et âme dans la fête. Dans la capitale, on compte plus de 300 bals publics, où l’on vient, après le travail, s’étourdir de musique et de danse. Le plus grand et le plus populaire de tous était le bal Bullier, situé à quelques encablures du célèbre jardin du Luxembourg et du quartier de Montparnasse, au sein d’un îlot de verdure disparu depuis. Véritable institution de la nuit parisienne, il a été pendant près d’un siècle le lieu de rendez-vous incontournable des artistes et des étudiants.

L’ancienne gare Montparnasse : Montparnasse est LE quartier des Années folles à Paris, avec l’ouverture de nombreux cafés et brasseries où se retrouve une jeunesse qui a soif de liberté. La célèbre tour Montparnasse, construite à la fin des années 1960, ne faisait pas encore partie du paysage, mais la gare permettait déjà à de très nombreux provinciaux de monter à Paris. Mais, il y a un siècle, elle n’avait pas du tout la même physionomie qu’aujourd’hui !

La Zone : Si elles symbolisent aujourd’hui la fête et la légèreté, les Années folles sont pourtant loin d’avoir été roses pour tous les Français. À Paris, ils sont à l’époque nombreux à vivre dans la misère, notamment dans ce qu’on appelle alors la « Zone » : un immense bidonville qui entourait la capitale, et dont le nom est passé dans le langage courant pour désigner un endroit malfamé. C’est dans le parc de la Cité internationale universitaire, construite à la fin des années 1920, que Stéphane et Lorànt vont faire revivre ce lieu à l’atmosphère très particulière.

L’exposition des Arts décoratifs : Organisée en 1925 entre les Champs-Élysées et l’esplanade des Invalides, cette exposition d’un genre nouveau met en lumière les innovations de l’époque et le savoir-faire français. Elle reflète le bouillonnement créatif d’une société d’après-guerre en pleine transformation et attire près de 6 millions de visiteurs, venus admirer ses bâtiments luxueux et modernes, sortis de terre en quelques mois seulement. Cette exposition laissera son nom au style « Art déco », qui va se répandre dans le monde entier, mais elle marque aussi le véritable début de ce qu’on appellera la société de consommation.

L’usine Citroën de Javel : À l’emplacement du dernier-né des grands parcs parisiens, le parc André-Citroën, se trouvait dans les Années folles une gigantesque usine de construction automobile de la marque Citroën, qui employait près de 30 000 personnes ! C’est en effet à cette époque que la voiture, jusqu’alors réservée à une élite, devient un moyen de transport populaire. C’est aussi à cette époque que le nombre d’ouvriers en France dépasse celui des paysans. Cette usine ultra-moderne s’inspire de celles de l’Américain Ford, où l’on applique une nouvelle méthode de travail, à la chaîne.