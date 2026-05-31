"13h15 le dimanche" retrace l'histoire du Club Med ce 31 mai 2026 sur France 2

Ce 31 mai 2026, le magazine "13h15 le dimanche" sur France 2 retrace l'histoire du Club Med dans une série documentaire inédite en trois épisodes : « Amour, coquillages et paréos ».

L'histoire du Club Med en dit long sur notre société. Créé en 1950 avec l'idée de retrouver le bonheur et de le partager, l'opérateur touristique a débuté avec quelques tentes sur une plage de Majorque et s'est transformé en une multinationale. Grâce aux témoignages de ceux qui ont vécu l'aventure de l'intérieur, "13h15 le dimanche" replonge dans les "années Club".

Amour, coquillages et paréos

Les "années Club Med" les ont marqués à vie… Corinne, Pierre-Xavier, Françoise, Michel et les autres partagent avec "13h15 le dimanche" leurs souvenirs de vacanciers ou de gentils organisateurs qu'ils gardent précieusement.

Tandis qu'ils racontent leurs étés, c'est l'histoire d’une époque qui se dessine : au départ, la lumineuse idée d'une petite association dans l'après-guerre, avec en filigrane les utopies des Trente Glorieuses, la libération des mœurs, l’avènement du tourisme de masse, et puis la pop culture avec le film Les Bronzés. L'histoire du Club a bien des choses à dire de notre société...

Épisode 1 • Retrouver le sourire

En 1950, en pleine reconstruction, l'ancien champion belge de water-polo Gérard Blitz crée le Club Méditerranée avec une idée : rendre les gens heureux. Aidé par un certain Gilbert Trigano, Blitz parvient à lancer la première version du Club à Alcúdia, dans les Baléares, en Espagne. Malgré le confort spartiate sous des tentes militaires, la magie opère, si bien qu'elle va unir les parents de Pierre-Xavier, deux pionniers du Club.

Épisode 2 • À la conquête du monde

Fini la Méditerranée, le Club part à la conquête du monde, à commencer par Tahiti, qui lui inspirera ses célèbres paréos. Ce sont ces marqueurs du Club qui vont faire sa renommée : l'esthétique tahitienne, le fameux "collier-bar" et, surtout, ses célèbres Gentils Organisateurs. Des milliers de jeunes sont passés par là, saisissant une occasion de voyager, de se divertir et de divertir les autres en montant sur les planches. Et nombre d'entre eux sont ensuite devenus célèbres, comme Anne Roumanoff.

Épisode 3 • Les vacances de l'amour

S'il y a bien une chose qui a fait la renommée du Club, c'est cette idée de lieu de l’amour et de rencontres libres : et c'est justement ce qui a inspiré le film Les Bronzés. Patrice Leconte, le réalisateur du long-métrage, se souvient combien Gilbert Trigano redoutait que cette comédie ne caricature le Club...

Une série signée Lucile Aimard, Félix Albert, Elise Leygnier / Neutra.