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"In France with Madonna" à revoir sur France 4 lundi 8 juin 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 6 juin 2026 198
"In France with Madonna" à revoir sur France 4 lundi 8 juin 2026 (vidéo)

Lundi 8 juin 2026 à 21:00, France 4 rediffusera le documentaire "In France with Madonna" dans lequel vous allez découvrir que la France est au cœur de la vie de la star planétaire.

Madonna pioche dans la culture française pour créer son image, s’inspire de ses valeurs pour nourrir ses provocations et s’entoure depuis de longues années d’artistes hexagonaux pour traverser toutes les modes. Au lendemain des attentats du 13 novembre 2015, elle se dresse pour soutenir les victimes en improvisant un concert en pleine nuit place de la République.

Pour célébrer les 40 ans de la carrière de la reine de la pop, le film revient sur le lien étroit et singulier qui unit Madonna à la France et propose des témoignages de proches collaborateurs et d’amis français qui ont contribué à fabriquer son univers artistique unique (Maripol, Jean Paul Gaultier, Julien d’Ys, Nicolas Huchard, Marion Motin…).

Des artistes d’aujourd’hui nous racontent l’extraordinaire influence de l’icône, figure d’émancipation et source d’inspiration qui s’étend bien au-delà de la musique (Florence Foresti, Leïla Slimani, Victor Weinsanto, HollySiz…).

Madonna et la France : une véritable histoire d’amour.

Un documentaire écrit par Elise Baudouin et Julie Delettre, réalisé par Julie Lazare.

Ci-dessous la bande annonce de la première diffusion en 2022.
Dernière modification le samedi, 06 juin 2026 12:16
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