"Sépia, l'odyssée d'une seiche" sur France 5 lundi 8 juin 2026

Le long des côtes Bretonnes une jeune seiche nommée Sépia débute sa vie dans un monde sous-marin riche et fragile. Dès son plus jeune âge, elle utilise son incroyable palette de talent pour parfaire son apprentissage.
Son odyssée à travers des paysages sous-marins emblématiques de l'Atlantique et de la Manche sera semée d'embûches. Elle devra surmonter de nombreux défis. Apprendre à chasser, à se jouer des marées et des dangers liés à la pollution et au changement climatique.
En grandissant, sépia deviendra une prédatrice redoutable, et se rapprochera chaque fois plus de son but ultime : perpétuer son espèce.