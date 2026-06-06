"Sépia, l'odyssée d'une seiche" sur France 5 lundi 8 juin 2026

Lundi 8 juin 2026 à 21:05, France 5 diffusera "Sépia, l'odyssée d'une seiche", un documentaire animalier qui suit au large des côtes bretonnes Sépia, une jeune seiche, qui lutte pour survivre dans un océan dangereux.

Le long des côtes Bretonnes une jeune seiche nommée Sépia débute sa vie dans un monde sous-marin riche et fragile. Dès son plus jeune âge, elle utilise son incroyable palette de talent pour parfaire son apprentissage.

Son odyssée à travers des paysages sous-marins emblématiques de l'Atlantique et de la Manche sera semée d'embûches. Elle devra surmonter de nombreux défis. Apprendre à chasser, à se jouer des marées et des dangers liés à la pollution et au changement climatique.

En grandissant, sépia deviendra une prédatrice redoutable, et se rapprochera chaque fois plus de son but ultime : perpétuer son espèce.