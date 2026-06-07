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Hommage à Bernadette Chirac sur France 2 ce dimanche 7 juin 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 7 juin 2026 244
Hommage à Bernadette Chirac sur France 2 ce dimanche 7 juin 2026

Dimanche 7 juin 2026 à 23:35, France 2 rendra hommage à Bernadette Chirac en rediffusant le numéro du magazine "Un jour, un destin" que lui a consacré Laurent Delahousse.

Le soir de l'élection présidentielle du 7 mai 1995, les Français découvrent leur nouvelle Première dame.

Née Chodron de Courcel en 1933, Bernadette Chirac est la première épouse d'un président de la République à exercer un mandat politique. Elle est conseillère municipale de Sarran, en Corrèze, depuis 1971, et conseillère générale de ce département, réélue sans interruption depuis 1979.

Avant de s'entretenir avec l'intéressée, Laurent Delahousse revient sur son parcours à travers des images d'archives et des témoignages de ses proches, dont celui de sa fille Claude.

En conséquence, le magazine "Beau Geste" de Pierre Lescure est déprogrammé.

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