"La randonnée, une affaire qui marche" sur France 5 mardi 9 juin 2026

Mardi 9 juin 2026 à 21:05, France 5 diffusera "La randonnée, une affaire qui marche", un documentaire qui décrypte le succès phénoménal de la randonnée qui est devenue l'activité sportive numéro un des Français.

La randonnée est l’activité sportive préférée des Français. C’est aussi la plus pratiquée devant le vélo et la natation.

D’après la Fédération française de randonnée, 56 % des Français la pratiquent au moins une fois par semaine, ce qui représente 27 millions de personnes. Des personnes de tous âges, des enfants en passant par les jeunes, les adultes et les seniors, la marche et la randonnée fédèrent autour des valeurs de simplicité, d’authenticité et de retour à la nature.

L’engouement pour la randonnée n’a jamais été aussi fort, le nombre de randonneurs progresse de 10 % par an. Depuis la sortie du confinement, c’est comme si les Français avaient redécouvert les joies simples et le bonheur de marcher sur les sentiers.

Chaque année, les Français sont de plus en plus nombreux à arpenter les quelque 230 000 kilomètres de sentiers balisés sur tout le territoire.

La randonnée, qui a longtemps souffert d’une image vieillotte liée à l’âge de ses pratiquants, est aujourd’hui une discipline sportive en vogue, c’est la nouvelle star du sport en plus d’être un art de vivre.

Ce film documentaire part à la rencontre des acteurs de la randonnée, des organisateurs de randonnées, des guides accompagnateurs et de marcheurs, pour montrer l’engouement pour cette pratique devenue l’activité sportive numéro 1 des Français.