recherche
Documentaires

"Ariane : les 10 secrets du lanceur européen" sur RMC Découverte mardi 9 juin 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 7 juin 2026 193
"Ariane : les 10 secrets du lanceur européen" sur RMC Découverte mardi 9 juin 2026

Mardi 9 juin 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera "Ariane : les 10 secrets du lanceur européen", un document inédit réalisé par Michael O'Connor qui retrace l'histoire, l'évolution et l'impact stratégique du lanceur européen Ariane, géré par l'Agence spatiale européenne (ESA).

Quand on pense conquête spatiale, viennent en tête des images de la NASA ou de SpaceX, ou encore du programme spatial soviétique avec la chienne Laïka. Mais il existe un autre acteur majeur dans l'histoire des expéditions spatiales : l'Agence spatiale européenne (ESA) et son lanceur emblématique, Ariane.

Lancée depuis le Centre spatial guyanais de Kourou, en Guyane française, cette puissante fusée a participé à certaines des plus grandes missions spatiales de l'histoire. Des décennies de conception, de coopération internationale et d'ingénierie exceptionnelle ont été nécessaires pour créer ce lanceur européen, l'un des plus fiables et des plus sûrs au monde, qui offre à l'Europe une autonomie spatiale stratégique au moment où cela compte le plus.

De l'envoi dans l'espace de certaines des technologies les plus coûteuses jamais créées, comme le télescope James Webb, aux lancements catastrophiques qui ont échoué dans les flammes et coûté plusieurs centaines de millions d'euros, Ariane a tout connu.

Grâce à des images d'archives et à des reconstitutions 3D, découvrez les innovations et les secrets du succès du lanceur européen.

Dernière modification le dimanche, 07 juin 2026 13:10
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;20h30 le dimanche&quot;, les invités de Laurent Delahousse le 7 juin 2026 sur France 2

"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 7 juin 2026 sur France 2

07 juin 2026 - 13:13

Sur le même thème...

&quot;Les reportages de Martin Weill&quot; : On fait quoi si c'est la guerre ? mardi 9 juin 2026 sur TMC

"Les reportages de Martin Weill" : On fait quoi si c'est la guerre ? mardi 9 juin 2026 sur TMC

07 juin 2026 - 12:56

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 7 juin 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 7 juin 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidé…

06 juin 2026 - 20:10 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...