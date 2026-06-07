"Ariane : les 10 secrets du lanceur européen" sur RMC Découverte mardi 9 juin 2026

Mardi 9 juin 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera "Ariane : les 10 secrets du lanceur européen", un document inédit réalisé par Michael O'Connor qui retrace l'histoire, l'évolution et l'impact stratégique du lanceur européen Ariane, géré par l'Agence spatiale européenne (ESA).

Quand on pense conquête spatiale, viennent en tête des images de la NASA ou de SpaceX, ou encore du programme spatial soviétique avec la chienne Laïka. Mais il existe un autre acteur majeur dans l'histoire des expéditions spatiales : l'Agence spatiale européenne (ESA) et son lanceur emblématique, Ariane.

Lancée depuis le Centre spatial guyanais de Kourou, en Guyane française, cette puissante fusée a participé à certaines des plus grandes missions spatiales de l'histoire. Des décennies de conception, de coopération internationale et d'ingénierie exceptionnelle ont été nécessaires pour créer ce lanceur européen, l'un des plus fiables et des plus sûrs au monde, qui offre à l'Europe une autonomie spatiale stratégique au moment où cela compte le plus.

De l'envoi dans l'espace de certaines des technologies les plus coûteuses jamais créées, comme le télescope James Webb, aux lancements catastrophiques qui ont échoué dans les flammes et coûté plusieurs centaines de millions d'euros, Ariane a tout connu.

Grâce à des images d'archives et à des reconstitutions 3D, découvrez les innovations et les secrets du succès du lanceur européen.