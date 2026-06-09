"Rome, les secrets du palais de l'empereur Hadrien" sur France 5 jeudi 11 juin 2026

Jeudi 11 juin 2026 à 21:05 sur France 5 dans "Science grand format", Mathieu Vidard vous proposera de revoir le « Rome, les secrets du palais de l'empereur Hadrien » un documentaire réalisé par Alex Collinge.

La villa d'Hadrien, résidence de l’énigmatique empereur du même nom, est le plus grand palais romain du monde.

Aujourd'hui, des archéologues examinent les recoins les plus obscurs de ce complexe, afin de comprendre l’ingéniosité incroyable déployée afin de le construire. Ils révèlent les détails de l'extrême opulence dont jouissait l’empereur. Mais l'exploration souterraine met également au jour un complexe parallèle : le dédale de tunnels destiné aux domestiques et aux esclaves, et qui leur permettait de circuler sans que leur présence viennent troubler la quiétude d’Hadrien et de ses invités.

Des images de synthèse reconstituent la villa telle qu'elle était à l'époque de sa splendeur. En la regardant à travers les yeux d'Hadrien, nous explorons le mode de vie de cet empereur fascinant, et découvrons des indices sur sa fin tragique.