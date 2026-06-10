"Sagrada Familia : l'achèvement de l'église la plus haute du monde" sur RMC Découverte vendredi 12 juin 2026

Vendredi 12 juin 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera "Sagrada Familia : l'achèvement de l'église la plus haute du monde" un documentaire inédit réalisé par Roser Oliver Olivella et Josep Serra Mateu.

Au cœur de Barcelone, la Sagrada Familia s'apprête à vivre un moment historique. Le 10 juin 2026, jour du centenaire de la mort d'Antoni Gaudí, la tour de Jésus-Christ sera bénie par le pape Léon XIV, couronnant 144 ans d'un chantier hors norme.

Avec ses 172,5 mètres, la basilique devient officiellement l'église la plus haute du monde, dépassant la cathédrale d'Ulm. Cinq générations de bâtisseurs, tailleurs de pierre, ingénieurs et artistes auront poursuivi l'œuvre du génie catalan, disparu en 1926 sans avoir vu son rêve s'achever.

Géométries hyperboliques inspirées de la nature, pierre précontrainte, modélisation 3D au millimètre, mosaïques émaillées : ce documentaire dévoile les prouesses techniques et humaines qui ont permis de finir ce que beaucoup croyaient inachevable.

Entre archives, témoignages des derniers compagnons du chantier et reconstitutions 3D inédites, plongez dans l'épopée d'un chef-d'œuvre que Gaudí voulait voir "briller le jour et illuminer la nuit.