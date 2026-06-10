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"Justice en France" : Audience correctionnelle d’appel à la cour d’appel de Rennes sur France 2 mercredi 10 juin 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 10 juin 2026 226
"Justice en France" : Audience correctionnelle d’appel à la cour d’appel de Rennes sur France 2 mercredi 10 juin 2026

Mercredi 10 juin 2026 à 22:50, France 2 diffusera un nouveau numéro de la série documentaire "Justice en France" qui vous proposera de suivre une audience correctionnelle à la Cour d'appel de Rennes.

60 minutes en immersion au cœur de la justice du quotidien, c'est ce que propose Justice en France sur France 2, le mercredi en deuxième partie de soirée. Une série documentaire présentée par le chroniqueur judiciaire Dominique Verdeilhan.

Cette collection de justice filmée propose des captations d'audiences pénales ou civiles inédites, décryptées par Dominique Verdeilhan et ses invités, qu'ils soient magistrats ou avocats.

Justice en France permet de « donner à voir le fonctionnement de la justice pour mieux la comprendre ».

Justice en France  Audience correctionnelle d’appel à la cour d'appel de Rennes

À la Cour d’appel de Rennes, ce jour-là, deux hommes comparaissent dans le box des accusés. L’un est poursuivi pour 4 infractions, le second pour 6. Au cœur de l’audience : le trafic de stupéfiants et la détention d’armes.

Comment plaider la cause d’un prévenu dont le système de défense est difficilement crédible ?

Comment requérir la juste peine quand le prévenu dans le box a déjà été condamné de nombreuses fois pour des faits similaires ?

Et pourtant, malgré la gravité des accusations, les deux hommes se défendent avec désinvolture et nient parfois l’évidence.

Outre la question de savoir si les prévenus sont coupables des faits, la force d’une audience publique, c’est d’être le témoin privilégié du débat contradictoire entre les avocats et les magistrats.

La puissance d’une audience, c’est aussi assister au combat que mènent les avocats pour expliquer les actes de leur client, envers et contre tout.

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