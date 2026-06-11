recherche
Documentaires

"Égypte : le mystère du tombeau du vizir" sur Arte samedi 13 juin 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 11 juin 2026 250
"Égypte : le mystère du tombeau du vizir" sur Arte samedi 13 juin 2026

Pourquoi Ouni, vizir du roi Pépi 1er qui régna sur l'Égypte il y a plus de quatre mille deux cents ans, eut-il deux tombeaux, à Abydos et à Saqqara ? Une captivante enquête archéologique qui livre un précieux témoignage sur l'art funéraire de l'Ancien Empire à découvrir sur Arte samedi 13 juin 2026 à 20:55.

Au sein de la vaste nécropole de Saqqara, qui s'étend sur des kilomètres dans le désert près du Caire, le site funéraire du roi Pépi 1er impressionne par son ampleur. La pyramide royale est entourée de celles plus modestes des épouses du pharaon et des tombes de hauts dignitaires du royaume. Rectangulaires, ces mastabas en calcaire, aujourd'hui en ruine, ressemblaient à de grandes maisons de pierre.

En fouillant l'un d'eux, les chercheurs de la mission franco-suisse de Saqqara, dirigée par l'égyptologue Philippe Collombert, se retrouvent confrontés à un mystère : les bas-reliefs qui relatent la vie du défunt sont quasiment identiques à ceux du tombeau d'Ouni, puissant vizir de Pépi 1er, découverts dans une autre nécropole à Abydos, à 400 kilomètres de distance… Pourquoi Ouni aurait-il eu deux tombeaux ?

Une fois la piste de l'usurpateur écartée et l'identité du vizir avérée sur les inscriptions des deux sépultures, archéologues et égyptologues tentent de comprendre où cet éminent personnage a réellement été enterré. Et comment interpréter cette étrangeté au regard des croyances égyptiennes et des changements en cours dans le royaume à cette période ?

Les secrets d'Ouni révélés

Au fil des fouilles, de nombreux indices exhumés des sables aident à résoudre l'énigme. Des vestiges d'une qualité exceptionnelle sont mis au jour, dont de spectaculaires blocs sculptés, qui ornaient autrefois les pièces principales du tombeau du vizir Ouni, ainsi que des statues et d'intrigantes céramiques. Les scientifiques découvrent aussi une tombe adjacente plus réduite. Parfaitement conservée, cette véritable œuvre d'art, ornée d'extraordinaires peintures colorées, appartient à un grand médecin du royaume, Teti Neb Fu.

Accompagnant sur le terrain les chercheurs dans leur quête, ce documentaire retrace une aventure archéologique hors normes, qui livre de précieux témoignages sur les secrets de l'art funéraire de l'Ancien Empire, le premier âge d'or de l'Égypte ancienne, mais aussi sur cette période tumultueuse d'intrigues de cour et de profonds bouleversements de l'ordre social.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

La 7ème saison de &quot;Hudson & Rex&quot; diffusée sur France 3 à partir du 21 juin 2026

La 7ème saison de "Hudson & Rex" diffusée sur France 3 à partir du 21 juin 2026

11 juin 2026 - 18:36

Sur le même thème...

&quot;Le mystère d'Oak Island&quot; samedi 13 juin 2026 sur RMC Découverte

"Le mystère d'Oak Island" samedi 13 juin 2026 sur RMC Découverte

11 juin 2026 - 18:10

A ne pas manquer...

&quot;Echappées belles&quot; dans le Tarn samedi 13 juin 2026 sur France 5

"Echappées belles" dans le Tarn samedi 13 juin 2026 sur France 5

11 juin 2026 - 14:26 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...