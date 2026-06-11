"Égypte : le mystère du tombeau du vizir" sur Arte samedi 13 juin 2026

Pourquoi Ouni, vizir du roi Pépi 1er qui régna sur l'Égypte il y a plus de quatre mille deux cents ans, eut-il deux tombeaux, à Abydos et à Saqqara ? Une captivante enquête archéologique qui livre un précieux témoignage sur l'art funéraire de l'Ancien Empire à découvrir sur Arte samedi 13 juin 2026 à 20:55.

Au sein de la vaste nécropole de Saqqara, qui s'étend sur des kilomètres dans le désert près du Caire, le site funéraire du roi Pépi 1er impressionne par son ampleur. La pyramide royale est entourée de celles plus modestes des épouses du pharaon et des tombes de hauts dignitaires du royaume. Rectangulaires, ces mastabas en calcaire, aujourd'hui en ruine, ressemblaient à de grandes maisons de pierre.

En fouillant l'un d'eux, les chercheurs de la mission franco-suisse de Saqqara, dirigée par l'égyptologue Philippe Collombert, se retrouvent confrontés à un mystère : les bas-reliefs qui relatent la vie du défunt sont quasiment identiques à ceux du tombeau d'Ouni, puissant vizir de Pépi 1er, découverts dans une autre nécropole à Abydos, à 400 kilomètres de distance… Pourquoi Ouni aurait-il eu deux tombeaux ?

Une fois la piste de l'usurpateur écartée et l'identité du vizir avérée sur les inscriptions des deux sépultures, archéologues et égyptologues tentent de comprendre où cet éminent personnage a réellement été enterré. Et comment interpréter cette étrangeté au regard des croyances égyptiennes et des changements en cours dans le royaume à cette période ?

Les secrets d'Ouni révélés

Au fil des fouilles, de nombreux indices exhumés des sables aident à résoudre l'énigme. Des vestiges d'une qualité exceptionnelle sont mis au jour, dont de spectaculaires blocs sculptés, qui ornaient autrefois les pièces principales du tombeau du vizir Ouni, ainsi que des statues et d'intrigantes céramiques. Les scientifiques découvrent aussi une tombe adjacente plus réduite. Parfaitement conservée, cette véritable œuvre d'art, ornée d'extraordinaires peintures colorées, appartient à un grand médecin du royaume, Teti Neb Fu.

Accompagnant sur le terrain les chercheurs dans leur quête, ce documentaire retrace une aventure archéologique hors normes, qui livre de précieux témoignages sur les secrets de l'art funéraire de l'Ancien Empire, le premier âge d'or de l'Égypte ancienne, mais aussi sur cette période tumultueuse d'intrigues de cour et de profonds bouleversements de l'ordre social.