recherche
Documentaires

"Chiots & chatons : 3 mois pour devenir grands" à revoir sur T18 samedi 13 juin 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 11 juin 2026 107
"Chiots & chatons : 3 mois pour devenir grands" à revoir sur T18 samedi 13 juin 2026

Samedi 13 juin 2026 à partir de 20:55, T18 vous proposera de revoir les trois premiers épisodes de la série documentaire "Chiots & chatons : 3 mois pour devenir grands".

Dans cette série documentaire, nous suivons avec émerveillement les premiers pas de chiots et de chatons de races différentes, élevés par de véritables passionnés aux quatre coins de la France.

Sabine est une référence du Beagle. Avant de trouver une famille qui correspondra le plus à ses bébés chiots, elle va leur apprendre à canaliser leur énergie débordante.

Faustine élève ses chiots Akita Inu, une race d’origine japonaise, c’est en famille avec son mari et ses trois filles qu’elle en fait de parfaits compagnons.

Au cœur des montagnes, Angélique, s’est entourée de Patous, dont la vocation est de protéger son troupeau de moutons. L’un de ses chiots va devoir vaincre sa timidité, pour devenir à son tour un chien de travail accompli.

Les trois premiers épisodes seront diffusés samedi 13 juin 2026 à partir de 20:55 sur T18.

Dernière modification le jeudi, 11 juin 2026 17:26
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

La 7ème saison de &quot;Hudson & Rex&quot; diffusée sur France 3 à partir du 21 juin 2026

La 7ème saison de "Hudson & Rex" diffusée sur France 3 à partir du 21 juin 2026

11 juin 2026 - 18:36

Sur le même thème...

&quot;Le mystère d'Oak Island&quot; samedi 13 juin 2026 sur RMC Découverte

"Le mystère d'Oak Island" samedi 13 juin 2026 sur RMC Découverte

11 juin 2026 - 18:10

A ne pas manquer...

&quot;Echappées belles&quot; dans le Tarn samedi 13 juin 2026 sur France 5

"Echappées belles" dans le Tarn samedi 13 juin 2026 sur France 5

11 juin 2026 - 14:26 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...