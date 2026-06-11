"Chiots & chatons : 3 mois pour devenir grands" à revoir sur T18 samedi 13 juin 2026

Samedi 13 juin 2026 à partir de 20:55, T18 vous proposera de revoir les trois premiers épisodes de la série documentaire "Chiots & chatons : 3 mois pour devenir grands".

Dans cette série documentaire, nous suivons avec émerveillement les premiers pas de chiots et de chatons de races différentes, élevés par de véritables passionnés aux quatre coins de la France.

Sabine est une référence du Beagle. Avant de trouver une famille qui correspondra le plus à ses bébés chiots, elle va leur apprendre à canaliser leur énergie débordante.

Faustine élève ses chiots Akita Inu, une race d’origine japonaise, c’est en famille avec son mari et ses trois filles qu’elle en fait de parfaits compagnons.

Au cœur des montagnes, Angélique, s’est entourée de Patous, dont la vocation est de protéger son troupeau de moutons. L’un de ses chiots va devoir vaincre sa timidité, pour devenir à son tour un chien de travail accompli.

Les trois premiers épisodes seront diffusés samedi 13 juin 2026 à partir de 20:55 sur T18.