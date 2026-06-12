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"Camilla, la reine qui ne voulait pas être reine" à revoir sur France 5 dimanche 14 juin 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 12 juin 2026 151
"Camilla, la reine qui ne voulait pas être reine" à revoir sur France 5 dimanche 14 juin 2026 © Getty Images

De maîtresse controversée à reine respectée : l'ascension inattendue de Camilla, une monarque moderne et engagée à (re)découvrir sur France 5 dimanche 14 juin 2026 à 21:05.

Camilla, la nouvelle reine d’Angleterre, est un mystère. Comment l’ancienne maîtresse sulfureuse du prince Charles, la femme la plus haïe du royaume, a-t-elle pu conquérir le respect des Britanniques ? Eux qui la tenaient pour responsable de la tragédie de Diana, leur princesse de conte de fées.

Ce documentaire, écrit et réalisé par Pierre Hurel, raconte l’incroyable destin de cette reine qui ne voulait pas être reine.

Grâce à sa ténacité, Camilla a enduré toutes les épreuves pour épouser Charles, l’amour de sa vie. Par sa compréhension instinctive de notre époque, elle mène aujourd’hui plusieurs combats essentiels, en particulier la défense des femmes victimes d’agressions sexuelles ou de violence domestique. Par sa spontanéité, elle bouscule le poussiéreux protocole de la famille royale et modernise la monarchie.

Les intervenants :

  • Katie Nicholl, journaliste Vanity fair.
  • Emily Andrews, correspondante royale.
  • Roya Nikkhah, journaliste Sunday Times.
  • Ingrid Seward, éditrice Majesty Magazine.
  • Robert Hardman, écrivain.
  • Kate Williams, historienne.
  • Marc Roche, correspondant à Londres.
  • Dick Arbiter, porte-parole du Prince Charles.
  • Angela Levin, biographe de Camilla.
Dernière modification le vendredi, 12 juin 2026 13:12
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