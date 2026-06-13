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"Au coeur de l'arène : la vérité sur les jeux romains" sur NOVO19 lundi 15 juin 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 13 juin 2026 153
"Au coeur de l'arène : la vérité sur les jeux romains" sur NOVO19 lundi 15 juin 2026

Lundi 15 juin 2026 à 21:10, NOVO19 diffusera "Au coeur de l'arène : la vérité sur les jeux romains" un document inédit réalisé par Nicolas Brénéol qui s'intéresse à un aspect souvent méconnu de la civilisation romaine : le commerce et l'acheminement des animaux sauvages destinés aux spectacles des arènes.

Durant l’Antiquité, les combats de gladiateurs ne sont pas les spectacles les plus fascinants pour le peuple romain. Les véritables vedettes des arènes sont les bêtes sauvages. Lions, ours, panthères ou éléphants : par milliers, ces animaux sont capturés aux confins de l’Empire puis acheminés jusqu’à Rome pour être exhibés dans des jeux grandioses offerts par l’empereur.

Derrière ces spectacles se cache une organisation colossale, aujourd’hui largement oubliée. Qui traquait ces animaux ? Comment traversaient-ils l’Europe et l’Afrique jusqu’aux arènes romaines ? Et quel rôle la Gaule a-t-elle joué dans ce vaste trafic ?

Cette plongée spectaculaire révèle les routes secrètes, les techniques de capture et l’incroyable logistique qui alimentaient la soif de divertissement de Rome. Une exploration immersive et saisissante qui dévoile une autre histoire des jeux du cirque, entre pouvoir, domination et fascination pour le monde sauvage.

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