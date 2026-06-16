"Justice en France" : Audience correctionnelle d’appel à la cour d’appel de Poitiers sur France 2 mercredi 17 juin 2026

Mercredi 17 juin 2026 à 22:50, France 2 diffusera un nouveau numéro de la série documentaire "Justice en France" qui vous proposera de suivre une audience correctionnelle à la Cour d'appel de Poitiers.

60 minutes en immersion au cœur de la justice du quotidien, c'est ce que propose Justice en France sur France 2, le mercredi en deuxième partie de soirée. Une série documentaire présentée par le chroniqueur judiciaire Dominique Verdeilhan.

Cette collection de justice filmée propose des captations d'audiences pénales ou civiles inédites, décryptées par Dominique Verdeilhan et ses invités, qu'ils soient magistrats ou avocats.

Justice en France permet de « donner à voir le fonctionnement de la justice pour mieux la comprendre ».

Justice en France • Audience correctionnelle d’appel à la cour d'appel de Poitiers

La justice face à la schizophrénie

La schizophrénie engendre une perception perturbée de la réalité et elle s’accompagne de diverses manifestations qui vont d’hallucinations, d’idées délirantes à un isolement relationnel.

"Justice en France" a choisi de poser ses caméras à la cour d’appel de Poitiers pour filmer le procès de deux prévenus diagnostiqués schizophrènes.

Ils sont poursuivis pour des délits qui font le quotidien des tribunaux. Dans un cas, il s’agit de violences et de menaces de mort. Dans l’autre, de tentative de vol avec dégradation.

En quoi la pathologie dont ils sont atteints a-t-elle pu influer sur leur comportement au moment des faits ?

Et surtout, de quelle manière les magistrats vont-ils tenir compte de cette maladie mentale dans leur décision ?

Un document qui éclaire, cette fois encore, sur la difficulté de juger.

Selon les chiffres de la Santé, en France, 600 000 personnes, soit 1% de la population, souffrent de cette pathologie. Impossible en revanche de connaître avec exactitude le nombre de malades psychotiques qui comparaissent chaque année devant les tribunaux.