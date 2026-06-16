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"Les Mamans" de retour sur 6ter pour un nouveau chapitre de leur vie (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 16 juin 2026 132
"Les Mamans" de retour sur 6ter pour un nouveau chapitre de leur vie (vidéo)

Jeudi 18 juin 2026 à 21:10, retrouvez "Les Mamans" sur 6ter dans une nouvelle saison de ce documentaire qui suit neuf femmes dont les vies ont beaucoup évolué.

Être maman, c'est autant de chemins différents qu’il y a de femmes. Chaque famille a sa propre trajectoire. Et c’est cette diversité qui fait la beauté et la force de la maternité d’aujourd’hui.

Les mamans sont de retour et chacune ouvre un nouveau chapitre de sa vie.

Nouveau pays, nouveau bébé, reconstruction après l’épreuve, équilibre retrouvé ou quotidien toujours plus intense : chacune avance à sa manière, avec ses doutes, ses joies et sa propre vision de la maternité.

Entre parcours de santé, entrepreneuriat, charge mentale et moments de bonheur simples, elles partagent sans filtre leur quotidien, entourées de leurs enfants et de leurs proches.

Extrait vidéo

"Je suis désolée, c'est dur."
Méghane revient, avec émotion, sur le moment où elle a appris la trisomie 21 de Gabriel.

"Un enfant trisomique, c'est un enfant heureux"
Avec sincérité et émotion, ils racontent leur parcours et leur quotidien avec Talya.

"Tu fais presque un mètre !"
Malgré ses 5 ans et demi, Robin a la taille d’un enfant de 2 ans en raison de son retard de croissance.

""Senshi",qui veut dire guerrier"
Dès son réveil après l’opération, Ayden demande à donner un nom à son nouveau rein.

"J'ai une grosse montée d'émotion"
Angelica et Tristan craquent en découvrant leur bébé à l’échographie...

Dernière modification le mardi, 16 juin 2026 15:09
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