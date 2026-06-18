"Serengeti : La grande cavalcade des animaux" sur Arte samedi 20 juin 2026

Au cœur du légendaire parc du Serengeti, cette série d'une beauté à couper le souffle expose la lutte pour la survie de la faune tanzanienne. Une saison 2 à revoir sur Arte samedi 20 juin 2026 à partir de 20:55.

De la saison sèche à la saison humide, au fil d'images d'une beauté à couper le souffle, cette série filmée avec du matériel ultramoderne par un expert du genre retrace les drames, petits et grands, auxquels sont confrontés les habitants de cette savane d'Afrique de l'Est.

20:55 Partie 1 Les trônes des fauves

Dans l'immense réserve naturelle du Serengeti, un lac majestueux est le théâtre d'une lutte sans merci pour la survie des espèces. Bakari, un babouin, y règne en maître, mais sa position dominante se voit bientôt menacée. La lionne Kali, elle, a trouvé refuge dans les parages pour élever ses petits aux côtés d'Askari, un mâle à la crinière noire. Utani, la mangouste, couve sa portée lorsqu'elle est subitement confrontée à l'irruption de guépards. Duma, l'un d'entre eux, aspire à l'indépendance mais ne se fait pas à la solitude. Tous sont en danger, car les incendies guettent...

21:40 Partie 2 Un paradis en feu

Une fois l'incendie passé, la lutte pour la survie commence. Le rival de Bakari a péri dans les flammes, et le babouin mène sa troupe à travers les terres calcinées pour étouffer la révolte. À peine a-t-il trouvé un refuge qu'il découvre que la soeur de la lionne Kali s'y est déjà établie pour mettre bas. Bakari peut-il prendre le risque d'y établir son clan ? Utani, la mangouste, rencontre Mzuri, une jeune léoparde qui tente de survivre après la mort de sa famille dans l'incendie. La lionne Kali, elle, part à la chasse avec ses petits, sans imaginer le cauchemar qui l'attend...

22:25 Partie 3 Vivre à tout prix

Tandis que la nature se rétablit, la rivière redevient un lieu de vie privilégié. Mafuta, le bébé hippopotame, voit son avenir s'assombrir lorsque son père est grièvement blessé. Magamba, le crocodile, a conclu un pacte avec de courageux oiseaux, les oedicnèmes tachards, pour protéger son nid. Seront-ils à la hauteur de la tâche ? Duma trouve une bande de guépards à laquelle il pourrait se joindre, mais ils ne lui font pas bon accueil. La lionne Kali retrouvera-t-elle ses petits, perdus après avoir été balayés par un troupeau d'éléphants en colère ? Bakari saura-t-il utiliser son intelligence pour mettre sa famille de babouins en sécurité ?

23:05 Partie 4 Luttes de pouvoir

Quand la meute de lions de Kali s'installe sur la colline, Bakari et les autres babouins sont contraints de trouver refuge ailleurs. Pour les grands fauves, guépards et lions, la migration des gnous est l'assurance d'un repas. Mais malgré le nombre impressionnant d'animaux à leur portée, il leur faut démontrer de grands talents de chasseurs pour s'emparer d'une proie. Dans la rivière, Magamba, la femelle crocodile, se bat pour protéger ses petits mais ses forces diminuent. Duma, le guépard, tente désespérément de se réhabiliter, mais il a du mal à s'intégrer au groupe des mâles...

23:50 Partie 5 Chaleurs extrêmes

Lorsque la saison sèche s'abat sur la savane, le niveau du lac diminue et l'eau se fait rare pour les animaux. Aux points d'eau, tous se retrouvent : hippopotames, crocodiles, zèbres et flamants roses. La concurrence pour la nourriture s'intensifie, les hyènes disputent les proies aux guépards. À la recherche d'un refuge sûr, Duma se retrouve sur le territoire d'un autre clan. Nalla, l'éléphant sage, doit trouver une solution avant qu'il ne soit trop tard. Lorsque les hippopotames soulèvent une boue de plus en plus épaisse, elle se transforme rapidement en piège. Le jeune Mafuta pourra-t-il s'échapper ?

00:35 Partie 6 Le temps de la résurrection

La pluie inonde enfin la plaine aride. Twiga, une girafe qui vient de naître, n'est pas encore très assurée sur ses longues pattes. Sa mère pourra-t-elle la protéger de Kali, la lionne ? Sous la pression des autres guépards, Duma est contraint de se charger seul des proies les plus imposantes. Un troupeau d'éléphants arrive de loin pour accueillir un bébé : le nouveau compagnon de jeu de Kadogo. Mafuta, le bébé hippopotame, prend de plus en plus d'assurance et aide sa mère à débarrasser les berges de la rivière des crocodiles. Les flamants roses annoncent le retour de la saison des pluies avec leur danse nuptiale.