"1939-1940 : une étrange défaite" à revoir sur France 5 dimanche 21 juin 2026

À l'occasion de la panthéonisation Marc Bloch, France 5 diffusera dimanche 21 juin 2026 à 21:00 "1939-1940 : une étrange défaite" un document réalisé par Antoine Vitkine, raconté par Jean-Pierre Daroussin.

Ce documentaire revient sur un traumatisme français : l’effondrement de 1940 face à Hitler, en quelques semaines seulement, à l’issue de neuf longs mois d’un face-à-face entre la France et l’Allemagne. Que s’est-il vraiment passé pendant ces mois de la « drôle de guerre » ? Cette page de l’Histoire de France reste une blessure indélébile, un événement tabou, que ce film éclaire d’un jour nouveau.

À la fin de l’été 1939, à leur retour de vacances, les Français apprennent qu’Adolf Hitler a attaqué la Pologne. Le 3 septembre, la France entre en guerre, vingt ans après l’hécatombe de 14-18. Certes, la France est réputée être la première puissance militaire mondiale, et elle dispose d’un immense empire et d’un puissant allié, le Royaume Uni, mais chacun est saisi de vertige. Pourtant, les combats ne débuteront qu'en mai 1940.

Ce documentaire d’Antoine Vitkine raconte, à hauteur d’homme, comment les Français ont vécu ces mois parmi les plus décisifs et les plus sombres de l’Histoire de France. De l’entrée en guerre, le 3 septembre 1939, à la défaite en juin 1940, au moyen d’archives exceptionnelles, en couleur, il raconte comment les Français ont fait face à l’Allemagne nazie. Qu’ont-ils éprouvé, pensé, voulu, espéré ? Pourquoi ont-ils perdu en quelques semaines une guerre qu’ils pensaient avoir les moyens de gagner et qu'ils avaient préparé tout au long des mois précédents ?

Mêlant des histoires individuelles et la grande histoire, ce documentaire s’appuie sur les témoignages de Français, célèbres – comme de Gaulle, Gamelin ou Laval – ou non, de toutes les origines, de tous les milieux. Il retrace également le destin de quelques personnages dans la tourmente : une femme qui a promis à un soldat de l’épouser s’il revenait vivant, le chef des services secrets qui écrit jour après jour à sa femme, un dandy parisien, un couple d’ouvriers, un jeune pacifiste mobilisé contre son gré, une fillette dont le père est au front. Ce film raconte la vie bouleversée des familles, interroge les états d’âme, relate le quotidien de cinq millions de Français mobilisés, pénètre dans les coulisses des décisions politiques et militaires dont dépend le sort du pays.

À travers la vie des Français et de leurs dirigeants, ce film relate les différentes phases de ces mois bien plus riches en événements, bien plus denses que les idées reçues ne le laissent penser : l’électrochoc de la déclaration de guerre, l’unité nationale retrouvée avec l’annonce du conflit, l’intense planification stratégique, les premières opérations militaires, dès le mois de septembre, l’effort considérable de réarmement pour se mettre au niveau de l’Allemagne, l’attente à l’arrière et la vie quotidienne, les doutes, la peur de la « cinquième colonne », le terrible hiver 1939, la débâcle de 1940 malgré une armée qui s’est bien mieux battue qu’on ne l’a longtemps prétendu.

Ce documentaire nous éclaire, au plus près des hommes, sur les raisons d’une défaite dont la France ne s’est jamais remise.