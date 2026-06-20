recherche
Documentaires

"Les trésors des plus beaux jardins français" sur France 4 lundi 22 juin 2026 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 20 juin 2026 288
"Les trésors des plus beaux jardins français" sur France 4 lundi 22 juin 2026 (vidéo)

Lundi 22 juin 2026 à 21:00 sur France 4, Sophie Jovillard vous proposera de voir ou de revoir "Les trésors des plus beaux jardins français", un documentaire réalisé par Katia Chapoutier.

Concrétisation des rêves les plus fous, lieux de créativité débridée, espaces préservés de communion entre l’homme et la nature, les jardins n’ont cessé au fil des siècles de se réinventer. Qu’il soit rectiligne comme le jardin à la française, idéalisé comme le jardin romantique, exotique ou contemporain, chacun d’entre eux est l’expression d’un condensé d’intelligence scientifique, culturelle et émotionnelle de ses créateurs .

Les jardins visités dans ce film ont été les témoins incontournables de nombreux grands événements et les outils du rayonnement de la France.

Charmants, rares, grandioses, ils racontent les évolutions au fil des siècles. Nous découvrons aux abords du lac Léman que les jardins médiévaux étaient des lieux à la fois sacrés et nourriciers. Puis les jardins évoluent vers des espaces de plaisir à la Renaissance comme à Chenonceau ou Villandry avec l’avènement de parterres enchanteurs… Il faudra attendre le siècle du Roi-Soleil à Versailles pour que les jardins deviennent les reflets flamboyants du pouvoir et de l’ambition avec des créations totalement démesurées. Une folie qui sera ensuite balayée par le siècle des Lumières qui instaure le retour à la nature mais dans une approche idéalisée où l’homme s’épanouirait.

Au XIXe siècle, la révolution industrielle suscite de grands bouleversements. Un vent de liberté souffle sur le paysagisme, les jardins deviennent alors les reflets de l’âme de leurs concepteurs.

Qu’il s’agisse de nouvelles versions recréées à l’identique, d’inspirations venues d’ailleurs ou de pures inventions de talentueux autodidactes, la passion du végétal ouvre les champs des possibles…

Bienvenue dans les plus beaux jardins de France pour y découvrir des trésors inattendus.
Dernière modification le samedi, 20 juin 2026 11:51
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Les secrets du porte-avions Charles de Gaulle&quot; révélés sur RMC Découverte lundi 22 juin 2026

"Les secrets du porte-avions Charles de Gaulle" révélés sur RMC Découverte lundi 22 juin 2026

20 juin 2026 - 12:50

Sur le même thème...

&quot;Les secrets du porte-avions Charles de Gaulle&quot; révélés sur RMC Découverte lundi 22 juin 2026

"Les secrets du porte-avions Charles de Gaulle" révélés sur RMC Découverte lundi 22 juin 2026

20 juin 2026 - 12:50

A ne pas manquer...

&quot;Vivement Dimanche&quot;, les invités de Michel Drucker le 21 juin 2026 sur France 3

"Vivement Dimanche", les invités de Michel Drucker le 21 juin 2026 sur…

19 juin 2026 - 09:32 Divertissements

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...