De Louxor à Paris : l'incroyable voyage de l'obélisque de la Concorde sur NOVO19 lundi 22 juin 2026

Lundi 22 juin 2026 à 21:10, NOVO19 vous proposera de découvrir l’incroyable voyage de l’Obélisque de Louxor, des rives du Nil à la place de la Concorde.

En 1830, la France reçoit un cadeau exceptionnel : l’un des obélisques du temple de Louxor. Mais un obstacle de taille se dresse : comment acheminer jusqu’à Paris un monument vieux de plus de 3 000 ans, haut de 23 mètres et pesant 230 tonnes ?

Extraire, transporter puis ériger cet immense monolithe au cœur de la capitale constitue un défi colossal, qui deviendra l’une des plus grandes prouesses d’ingénierie du XIXᵉ siècle.

Grâce à des reconstitutions exceptionnelles et à des documents conservés depuis près de deux siècles, ce documentaire vous fait revivre, étape par étape, cette incroyable odyssée, de Louxor jusqu'à la place de la Concorde.

Un documentaire inédit réalisé par Jean-Baptiste Erreca.